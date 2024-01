Bilancio partecipato, a Fano parte il tour nei quartieri

FANO – Bilancio partecipato, si entra nel vivo. Parte oggi il tour nei quartieri per presentare un nuovo modello che permette ai cittadini di partecipare in modo diretto alle scelte e agli investimenti dell’ente. Stasera, martedì 9 gennaio alle 21 nella sede dell’Associazione Verde Vivo a Bellocchi ci sarà la presentazione di questo nuovo progetto. Il 10 gennaio alle 18,30 in Sala della Concordia, giovedì 11 gennaio il primo appuntamento è alle 17 a Casa Cecchi rivolto al Consiglio delle Bambine e dei Bambini, il secondo è alle 21 nella Sala di Comunità Don Tonucci. Venerdì 12 gennaio alle 21 nella Sala della Chiesa di San Cristoforo, sabato 13 gennaio alle 17 nel Circolo Anziani di Sant’Orso, mentre lunedì 15 alle 21 nella Chiesa di Torrette. Si chiude martedì 16 gennaio alle 21 a Casa Cecchi. La città è chiamata a collaborare attivamente proponendo progetti da realizzare nell’interesse della comunità.

“Un’occasione di prendere parte alla vita pubblica per costruire insieme il futuro della città – afferma l’assessora alle Finanze Sara Cucchiarini -. Ogni cittadino fanese o associazione che ha in mente un progetto può presentare la scheda scaricandola dal sito internet del Comune di Fano o ritirandola direttamente presso l’URP in piazza XX Settembre. Le aree tematiche che coinvolgono la progettualità sono: Viabilità, Arredo e decoro urbano, Informatizzazione dei servizi, Ambiente e gestione del territorio, Attività e attrezzature culturali e sportive, Ambito sociale e Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici comunali”.

La presentazione della scheda progetto deve essere effettuata entro e non oltre il 22 gennaio 2024 con le seguenti modalità:

tramite consegna al Protocollo Generale oppure tramite posta elettronica certificata indirizzata al domicilio digitale del Comune di Fano indicato nel sito istituzionale indicando nell’oggetto “Bilancio Partecipato”.

I cittadini possono anche far parte della commissione tecnica che valuterà i 14 progetti ammissibili. Infatti, si può richiedere di far parte dei 30 membri della commissione, sempre a patto che si abbia compiuto 16 anni e si risieda a Fano. La scheda per l’autocandidatura può essere scaricata e presentata con le stesse modalità della scheda progetto entro e non oltre il 22 gennaio 2024.

Dal 23 Gennaio al 29 gennaio 2024, a seguito delle domande di autocandidatura pervenute, verrà composta la giuria tecnica che fino al 23 febbraio valuterà i progetti ammissibili. Dal 24 gennaio all’8 marzo sulla piattaforma www.comune.fano.pu.it/bilanciopartecipato oppure www.bilanciopartecipato.it o cittadini voteranno on line i progetti che vanno finanziati dal Comune di Fano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it