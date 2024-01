Sport e crescita personale, al via quattro corsi gratuiti: ecco quali e a chi sono rivolti

PESARO – Fare sport e lavorare sulla propria personalità, grazie a esperti e in modo del tutto gratuito. Sembra un sogno, e invece è realtà. A renderlo concreto è il progetto ‘L’Uno per l’Altro’, che Asi Pesaro Urbino ha ideato ed esteso a diverse società del territorio con il Fano Rugby SSD capofila, con la collaborazione dell’assessorato allo sport del Comune di Fano e dell’Ambito Territoriale Sociale 6. Ancora più importante è stato però vincere il bando dell’ente ministeriale Sport e Salute denominato ‘Play District’, che consente oggi di offrire ai ragazzi e alle ragazze fanesi nella fascia d’età 14-34 due anni di attività sportive ed extra-sportive senza far spendere loro nemmeno un centesimo.

Sono già quattro i corsi avviati lo scorso dicembre (ma si fa sempre in tempo ad aderire), e non saranno di certo gli unici. Tra questi anche l’indoor rowing, ovvero il canottaggio praticato tra le quattro mura di Ethica Center, in via Mattei 24/P. Per ora, dato che si tratta di due appuntamenti settimanali (con tanto di remoergometro, vale a dire il caro vecchio rematore) in preparazione delle uscite che verranno fatte in mare – al club velico ‘Vivani’ – tra la primavera e l’estate, dove si potrà anche far pratica con la vela (info 379-2238587).

Tra i corsi già in essere anche quello di touch rugby, al campo da rugby di via Tomassoni, accessibile a tutti anche perché senza il classico placcaggio: il portatore di palla può infatti essere fermato attraverso un semplice tocco. In più il rugby integrato, grazie al quale possono giocare insieme ragazzi normodotati e giovani con disabilità cognitiva e relazionale. Un’occasione unica di integrazione e condivisione (info 379-2238587).

Dallo sport vero e proprio alla crescita personale, autentici laboratori gestiti da Polis Coop grazie ai quali lavorare su specifici aspetti della propria personalità e sul proprio rapporto con le emozioni. L’obiettivo è acquisire una maggiore consapevolezza di sé, ma anche migliorarsi come individui e nelle relazioni con gli altri. Nel dettaglio, si diventerà più bravi e consapevoli nella gestione dell’aggressività, nella conoscenza delle proprie emozioni, ci si allenerà nella gestione del sentimento di frustrazione e sulla propria personalità. Non meno importante il lavoro sulla propria leadership, sviluppando qualità come determinazione e assertività (tel.: 0721-394596, mail: info@ethicacenter.com).

Si tratta di corsi organizzati e tenuti da personale qualificato, opportunità solitamente accessibili sostenendo costi talvolta anche particolarmente onerosi. A rendere clamorose queste occasioni è dunque la loro gratuità, frutto di una proficua collaborazione tra enti sportivi e del terzo settore. L’ente capofila è Fano Rugby, mentre le altre realtà coinvolte – oltre la stessa Asi – sono Polis Coop Cooperativa sociale, Ethica Center, AGFI odv, La Macina cooperativa sociale, Rowing Club Adriatico, Club Nautico Fanese, Fondazione Caritas Fano, Associazione Genitori Sindrome di Williams e Associazione Il Ponte di Enrico. Tutti insieme si sta lavorando per un obiettivo comune: riportare al centro lo sport inteso come occasione di divertimento, ma soprattutto come strumento di crescita utile anche per la prevenzione del disagio giovanile.

