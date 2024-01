All’asilo nido Girotondo di Jesi migliora l’efficientamento energetico

JESI – È uno degli obiettivi qualificanti dell’Amministrazione comunale quello di incidere significativamente nella cura degli spazi e degli edifici pubblici attraverso puntuali interventi di manutenzione.

Fa piacere, in questo contesto, registrare che sono in via di completamento all’asilo nido Girotondo di Via Nino Bixio i lavori di sostituzione degli infissi per migliorare l’efficientamento energetico della struttura che ospita una quarantina di bambini da 0 a 3 anni di età. L’intervento è stato finanziato con risorse del Pnrr destinate alle opere minori, con particolare riferimento all’edilizia scolastica, per un importo complessivo di 130 mila euro.

La ditta a cui sono stati assegnati i lavori ha rimosso i vecchi infissi che risultavano in una situazione di degrado e completato la messa in opera delle nuove finestre e delle nuove porte esterne. Sta ora ultimando la rifinitura con l’installazione delle cornici in alluminio.

L’intervento all’asilo nido Girotondo rientra tra quelli programmati dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione energetica degli edifici destinati alle attività didattiche. Mediante finanziamenti statali dedicati proprio a tali finalità, analoghi lavori sono stati effettuati alle palestre della Federico II e di Via Asiago e al centro per l’infanzia Oasi. In previsione sono previsti ulteriori interventi su altri immobili a partire dalla scuola per l’infanzia Kipling e dalla primaria Perchi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it