L’associazione Punto Rosso: “Togliere lo scalino per evitare brutte cadute”

JESI – “La precedente Amministrazione aveva la fissa di sconvolgere le piazze del centro di Jesi. Rincorrendo un testamento, o di sua iniziativa, ne hanno fatto le spese tre piazze. Quella del Duomo, quella della Repubblica, con riflesso prospettiva Teatro Pergolesi, Piazza Pergolesi con statua del musicista”. Inizia così un intervento dell’associazione Punto Rosso – U. Terracini di Jesi.

“Una di queste piazze, quella del musicista si è portata dietro uno strascico di cadute rovinose, sino all’intervento dell’ambulanza per portare al pronto soccorso, la disattenta che aveva rovinato sullo scalino traditore, che immette alla piazza di rimpetto a San Niccolò.

“Da qualche tempo a segnalare lo scalino traditore sono stati posti tre sventurati vasi di fiori, che ospitano piantine o fiori che puntualmente appassiscono o maltrattati da frequentatori poco avvezzi alla convivenza con simili ornamenti floreali, vengono devastati.

“Ovviamente, incurante delle responsabilità pregresse, la destra ha segnalato sia in consiglio comunale che attraverso la stampa, tali episodi. Nulla di strano nei rispettivi ruoli, ognuno ha svolto il suo.

Noi non abbiamo nelle nostre simpatie i precedenti Amministratori, ma assistendo a queste vicende da comuni cittadini ci siamo posti alcuni interrogativi: Non avendo responsabilità dirette di tale operato perché l’attuale Amministrazione, non pone rimedio a tale stato di cose?

“Anziché palliativi floreali, perché’ non affrontare in modo strutturale tale inconveniente? Uno scivolo al posto dello scalino è tanto difficile da pensare? Sarebbe utile anche ai diversamente abili e loro accompagnatori, per l’attraversamento della Piazza.

Non essendo una forza politica, non andiamo a caccia di consensi e voti, cerchiamo semplicemente di ragionare e nei nostri limiti di proporre soluzioni che siano utili per risolvere problemi nell’interesse generale.

“Vedere tante piantine o fiori così duramente maltrattati è stata l’argomentazione che ci ha spinto ad esprimere la nostra opinione”, conclude l’associazione Punto Rosso – U. Terracini di Jesi.

