A Terre Roveresche un bilancio di previsione attento ai cittadini

Tasse e tariffe invariate e agevolazioni per le fasce più fragili e per chi si impegna a favore della collettività

TERRE ROVERESCHE – E’ stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione del Comune di Terre Roveresche per il 2024. Un documento finanziario che lascia invariate tutte le tasse e le tariffe, senza alcun aumento per cittadini e imprese e contiene importanti agevolazioni per le categorie più fragili e per coloro che si impegnano a favore della collettività.

“Nonostante la congiuntura economica continui a pesare sulle casse dell’Ente – evidenzia il sindaco Antonio Sebastianelli -, siamo riusciti a redigere un bilancio che non prevede alcun incremento né della tassazione, né delle tariffe dei servizi a domanda individuale, a partire dalla mensa e dal trasporto scolastico. Il nostro è un bilancio attento ai cittadini e al territorio”.

A scendere nel dettaglio è l’assessore alle finanze e ai tributi, Diego Santini: “L’aliquota dell’addizionale Irpef rimane ferma allo 0,7% e sarà invariata anche l’Imu, con le abitazioni principali esenti dal pagamento dell’imposta ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le abitazioni di lusso) per le quali è prevista un’aliquota dello 0,4% oltre la detrazione di 200 euro; gli immobili abitativi concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado allo 0,76%; e gli altri immobili e le aree fabbricabili allo 0,96”.

“E’ stabilita, inoltre – aggiunge Santini -, una serie di rilevanti agevolazioni sulla Tarip, la tassa sui rifiuti puntuale, che a Terre Roveresche è calcolata con il sistema ‘Carbon wasteprtint’, che lega le bollette all’anidride carbonica prodotta da ciascun utente, consentendo ai residenti più virtuosi risparmi significativi. Mentre nella quasi totalità degli altri comuni, infatti, la somma da pagare è divisa in due quote: la ‘fissa’, calcolata sui metri quadri e la ‘variabile’, relativa al numero dei componenti del nucleo familiare; da noi ci sono tre voci: la ‘fissa’ (sui metri quadri) che ha un’incidenza sulla tariffa del 28,94%, la ‘variabile calcolata’ (in base alle persone) che incide per il 37,26% e la ‘variabile misurata’ (determinata con riguardo alla Co2 prodotta, grazie ad un algoritmo che tiene conto degli svuotamenti del porta a porta) che vale per il 33,8%”.

Su queste agevolazioni, Sebastianelli puntualizza: “Gli sconti sono determinati sulla parte ‘fissa’ e sulla parte ‘variabile calcolata’, che insieme fanno il 66,2% della bolletta. Su tale quota le famiglie con un Isee fino a 8.265 euro hanno una riduzione del 40%; quelle da 8.265,01 a 13mila del 20%; e quelle da 13.000,01 a 20mila del 15%. E’ prevista, inoltre, una riduzione del 30% per i nuclei familiari con un portatore di handicap grave, un cieco, un sordomuto o un invalido civile al 100%, purché con un Isee inferiore a 30mila euro. Ci sono, poi, le riduzioni, fino al 100% (sempre della quota ‘fissa’ e di quella ‘variabile calcolata’), per la ‘cittadinanza attiva’, cioè per i residenti che svolgono delle mansioni per la collettività, come la pulizia dei marciapiedi e dei locali comunali, la piccola manutenzione degli edifici pubblici e il supporto ai bambini per le attività di doposcuola”.

“E l’attenzione ai cittadini e al territorio – conclude il sindaco – si riflette anche nel rinnovo della convenzione con l’Istituto Comprensivo Gio’ Pomodoro per l’ampliamento dell’offerta formativa e nell’incremento dei contributi alle associazioni di volontariato, oltre che negli importanti investimenti che consentiranno la realizzazione di una rotatoria nel municipio di Orciano, di nuovi marciapiedi lungo la Sp 16, del polo 0-6 anni a Piagge (intervento in itinere), la costante manutenzione dei plessi scolastici e delle strade comunali e le opere sul patrimonio monumentale”.

