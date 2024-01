A Chiaravalle “Bontempi e l’albero che suona” a favore dei bambini del territorio

CHIARAVALLE – Saranno i più piccini i protagonisti assoluti dell’evento “Bontempi e l’albero che suona” in calendario, nell’ambito delle iniziative natalizie del Comune di Chiaravalle, il prossimo sabato 6 gennaio in Largo Guglielmo Oberdan a partire dalle 16,30.

Nell’occasione la ditta iCom s.p.a., che commercializza i prodotti a marchio Bontempi, donerà giochi e piccoli strumenti musicali (prevalentemente dedicati alla fascia d’età di 3-6 anni) a favore di associazioni, strutture e realtà del territorio individuate dall’Amministrazione comunale, che si impegnano a curare, crescere e difendere i bambini.

All’iniziativa benefica presenzieranno, oltre alla iCom, gli esponenti dell’Amministrazione Comunale e il Parroco in rappresentanza della Parrocchia, di Caritas e dell’Opera Pia “G. Cavallini”.

Quella di Chiaravalle si inserisce in un programma di analoghe iniziative nel periodo festivo, diffuso nelle principali piazze delle Marche, per contribuire all’allestimento degli Alberi di Natale arricchendoli con divertenti ed educativi cadeau musicali.

Un gesto concreto per far “sorridere il cuore” di qualche bambino e fargli scoprire il piacere di suonare.

Il “cuore grande” di questo progetto solidale è la iCOM S.p.A, azienda che commercializza in tutto il mondo i prodotti Bontempi, storico marchio del territorio leader nella produzione e distribuzione di strumenti musicali giocattolo dal 1937 e presente in più di 90 paesi al Mondo.

È un’azienda commerciale che opera nella vendita di prodotti a marchio Bontempi, brand che ha rilevato all’inizio della propria attività continuando a portare questa eccellenza italiana nei mercati nazionali ed internazionali.

Grazie agli oltre 80 anni di storia nella produzione di strumenti musicali e di giocattoli, si propone come una delle aziende più qualificate del proprio e ampio mercato, con la più vasta gamma di articoli musicali per bambini esistente al mondo. La rete commerciale di cui si avvale è costituita da distributori e da agenti che rappresentano e vendono direttamente ed indirettamente sia in Italia sia all’Estero, grazie ai quali la iCOM S.p.A. è fortemente presente in oltre 90 Paesi del mondo, con alta evidenza dei propri prodotti a scaffale.

L’azienda mette la propria esperienza al servizio delle molteplici richieste dei consumatori. Si parte da una collezione Baby che porge la mano ai bambini al di sotto dei 3 anni con colorati giocattoli che vivono di musica e luci per stimolare il loro interesse verso questa disciplina universalmente ritenuta nobile, per proseguire nella fascia successiva dove si predilige l’approccio all’imitazione con strumenti elettronici e non che consentano di sentirsi subito protagonisti. La collezione è infatti vastissima e va dai prodotti tradizionali come piani, strumenti a fiato, fisarmoniche, ai prodotti natalizi più costosi, quali batterie, tastiere elettroniche, chitarre di legno e rock, tutti perfettamente funzionanti, intonati e testati.

È molto presente anche nel segmento scuola grazie a prodotti dedicati all’apprendimento ed alla lezione in classe. Soprattutto negli ultimi periodi, a causa della pandemia, il comparto educativo nella primaria ha assunto un ruolo rilevante nella ricerca e sviluppo dell’azienda. La repentina cancellazione degli strumenti a fiato, da generazioni in voga sui banchi di scuola, ha portato in un attimo all’adozione in massa di tastiere musicali per tutti. Questa circostanza ha spinto ad un cambio di rotta istantaneo ed alla messa a punto di una gamma dedicata che renda possibile e piacevole l’apprendimento durante l’ora di musica. Sono stati realizzati modelli diversi che possono soddisfare da un lato le richieste degli insegnanti in base ai programmi ministeriali e dall’altro lasciano le famiglie libere di scegliere su diverse fasce di prezzo senza costringere ad esborsi gravosi.

