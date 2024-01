I numeri del 2023 del Consiglio comunale di Pesaro

Il presidente Marco Perugini sottolinea il “lavoro intenso dell’organo di indirizzo e controllo” e la necessità di una “rivalutazione dello status dei consiglieri”

PESARO – È stata «un’attività intensa, condivisa e partecipata» quella svolta nel 2023 dal Consiglio comunale di Pesaro già alle prese con la programmazione delle assise del 2024 «per consentire ai consiglieri di ottemperare gli impegni richiesti dal ruolo di amministratori locali con quelli professionali e privati» ha detto Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale nel tracciare un bilancio dell’anno appena concluso e nel presentare le attività e i progetti per quello appena avviato.

«Che saranno numerosi e variegati come sempre – precisa – ma che continuano a gravare sui cittadini, in un anno, poco più di un caffè». A fronte però di un impegno importante per i consiglieri comunali, «non corrisposto a uno status giuridico adeguato». «È un ruolo complesso perché le attività sono tante e garantire il controllo e l’indirizzo dell’ente richiede studio e approfondimento». I consiglieri ha infatti diritto a un “gettone” di 63€ (lordi) per ogni seduta consiliare, di 43€ (lordi) per quelle delle commissioni, «serve un adeguamento in questo senso. Come avvenuto per assessori e sindaco anche i consiglieri, sentinelle che tanto danno al territorio, hanno bisogno di tutele e prerogative. Con Anci è una battaglia che sto portando avanti tramite una proposta di legge per la revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) che dia uno status migliore» ha precisato il Presidente.

Il rendiconto delle spese dettagliate del Consiglio comunale, presentate da Perugini, è di 140.500€ (10.000€ in meno rispetto ai 150.000 del 2022). Di questi, per le indennità, si sono spesi: 1.045€ per le missioni del presidente; 125.000€ per i “gettoni” dei consiglieri. Per le attività: 7.500€ per la delega al PEBA e per gli Stati generali dell’accessibilità; 3.500€ per “Ti presento il Comune”; 3.000€ per il Concerto di Natale. Ammontano a 370 euro le spese per iniziative dei gruppi consigliari.

Perugini ha poi elencato i numeri dell’emiciclo. «Abbiamo convocato 23 consigli (uno in meno del 2022), di cui 5 monotematici»: il 27 gennaio per il “Giornata della Memoria”, il 10 febbraio per il “Giorno del Ricordo” il 4 settembre “In memoria di Arnaldo Forlani”, il 6 novembre su “Sanità e Ospedale Nuovo”, il 25 novembre sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sono state 92 (86 nel 2022) le proposte di delibera votate e 27 (29 quelle del 2022) tra mozioni e ordini del giorno discussi, «dai 32 consiglieri che hanno garantito una media delle presenze dell’83% (90% del 2022, ndr)».

Numerose anche le Commissioni consiliari che si sono susseguite, «Le abbiamo convocate 97 volte nel 2023 (137 nel 2022) per svolgere approfondimenti, analisi di temi e proposte e redigere atti» ha precisato il presidente. Nel dettaglio: la prima e la terza commissione si sono riunite 6 volte; la seconda 7 volte, la quarta 3 volte, la quinta 17 volte, la sesta 16 volte, la settima 12 volte, l’ottava 11 volte; la nona 8 volte; la decima 2 volte, la undicesima 5 volte; la dodicesima 4 volte.

Alle stesse, è stato «affidata l’analisi del nuovo Regolamento del Consiglio comunale, che dovrà rendere omogeneo e organico tale strumento; omettere le ripetizioni oggi presenti e aggiornare il documento per accogliere i nuovi strumenti multimediali. Renderlo più attuale quindi, nel rispetto della cornice nazionale».

«Ringrazio Perugini – ha sottolineato Andrea Marchionni, vicepresidente del Consiglio comunale – per il lavoro di paziente coordinamento tra le varie parti politiche e sociali della città; ha dimostrato abnegazione per il suo ruolo». Un plauso al presidente del Consiglio anche per «L’opera pedagogica utilissima, portata avanti soprattutto con l’iniziativa “Ti presento il Comune” che ben illustra come funziona la macchina organizzativa comunale e il lavoro che fanno i consiglieri; nozioni che spesso i cittadini ignorano». Per Marchionni, le sedute dell’emiciclo, «hanno accolto un dibattito civile e alto; è questa la sede cittadina in cui avere i confronti politici di un certo valore». Poi il ricordo congiunto di Marchionni e Perugini a Roberto Biagiotti, avvocato e consigliere comunale, morto ad agosto, «Un amico, con cui abbiamo condiviso tanti anni di attività politica».

L’anno alle porte del Consiglio comunale è stato segnato anche dalle numerose attività di informazione, trasparenza e partecipazione promosse dalla Presidenza. A iniziare da “Ti presento il Comune”. L’iniziativa rivolta a studentesse e studenti lanciata a fine anno scolastico nel 2021, proseguita lo scorso anno e attivata anche nel 2023, e che è stata pensata per «Far comprendere i ruoli delle istituzioni e i processi decisionali della città attraverso simulazioni, e con il supporto di illustrazioni e materiale didattico». La terza edizione (da ottobre 2023), ha già coinvolto 240 alunni, nei 12 incontri che si sono svolti. Tra le proposte ideate da Perugini per favorire la partecipazione e la trasparenza anche “Un caffè col presidente” che da settembre 2023 a gennaio 2024 ha permesso «incontri informali con 180 cittadini dei 12 Quartieri e del Municipio di Monteciccardo e che saranno restituiti con un dossier in cui saranno elencati i temi discussi (legati alla qualità della vita e alla viabilità i più frequenti), le criticità da risolvere, le proposte lanciate».

La Presidenza ha inoltre supportato il Forum Giovani, «le sue prime attività si sono svolte nel 2023; nelle prossime settimane il nuovo organismo propositivo e consultivo rinnoverà le cariche con i rappresentanti di istituto della città. Nel frattempo è già protagonista di Ossigeno, che insieme all’assessora Murgia e ai partner del progetto triennale, si sta portando avanti al Parco Miralfiore».

Continuerà anche nel 2024, ampliandosi a una seconda figura, il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio, «per incrementare la partecipazione pubblica alle attività istituzionali, potenziare la comunicazione istituzionale e per l’organizzazione di eventi».

E supportare anche l’attività collegata alla delega “per la Redazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche” che Perugini ricopre da agosto 2021 e «che mira a una riprogettazione complessiva della città calibrata sull’inclusione e l’accessibilità. Un obiettivo a cui stiamo lavorando insieme alla Garante per i diritti delle persone con disabilità Maruska Palazzi e con l’Univpm che ha realizzato il Piano (il 12 gennaio scadono le osservazioni alla proposta). Per favorirne la diffusione e per co-costruire una cultura condivisa abbiamo svolto anche la seconda edizione degli Stati generali dell’accessibilità pesarese che, nella due-giorni del 9 e 10 giugno, hanno raggiunto 200 partecipanti coinvolti nella stesura di un’Agenda programmatica con risultati raggiunti e prossimi obiettivi».

Tra gli altri numeri del 2023, la Presidenza del Consiglio ha citato, «la bellissima, terza edizione del Concerto di Natale, che si è svolta al Teatro Rossini» e i 13 tra eventi/attività patrocinate dal Consiglio comunale, «Segno delle crescenti sollecitazioni ricevute per patrocini e per il coinvolgimento dell’assise che dà la misura del ruolo di riferimento autorevole che il Consiglio riveste per la città» ha concluso Perugini.

L’ultimo Consiglio comunale dell’attuale legislatura si svolgerà entro aprile 2024.

