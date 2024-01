Finisce fuori strada con l’auto poi si scaglia contro gli agenti, ventunenne arrestato

FANO – Stava percorrendo la Statale Adriatica, alla guida di un’auto per tornare a casa, a Marotta, quando, per cause in via di accertamento, ha improvvisamente sbandato, finendo fuori dalla carreggiata.

Il ragazzo, 21 anni, originario del Senegal e residente a Marotta, non riuscendo a rimettere in moto la vettura s’incamminava lungo la Statale per far ritorno a casa.

Intorno alle 23.30 il giovane veniva notato dal personale di un’ambulanza in transito lungo la Statale che avvertiva la Polizia. Poco dopo il ventunenne veniva raggiunto da una pattuglia del Commissariato di Fano ma reagiva nel peggiore dei modi, fuggendo nel campo vicino alla Statale.

Bloccato, poco dopo, a Marotta, il ragazzo veniva portato negli uffici del Commissariato dove reagiva nuovamente, con calci e spinte, agli agenti che cercavano di identificarlo.

Poco dopo il personale del 118, fatto intervenire dalla Polizia, riusciva, somministrandogli un calmante, a tranquillizzarlo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il ragazzo passava la notte in una cella di sicurezza.

La mattina successiva il ventunenne senegalese è stato portato in Tribunale, a Pesaro, dove ha negato di essersi comportato in maniera scorretta con gli agenti del Commissariato. Il difensore di fiducia, l’avvocato Mauro Diamantini di Senigallia, ha chiesto i termini a difesa per poter esaminare la documentazione presentata dalla Polizia, per cui l’udienza è stata aggiornata al 24 gennaio.

Nel contempo il ventunenne senegalese è stato rilasciato, con l’obbligo di dimora a Marotta ed il divieto di uscire dall’abitazione dalle 22 alle 6.20 della mattina successiva.

