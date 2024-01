E-commerce di successo: quello che conta “risiede” nel magazzino

Gli e-commerce nel nostro Paese stanno riscuotendo sempre più successo in diversi campi di mercato e di vendita. Una soluzione che piace al pubblico che acquista in maniera veloce ed efficiente quello di cui ha bisogno, in pochi click, e che conviene anche a chi gestisce.

Non bisogna pensare, però, che l’organizzazione e la gestione di una vetrina online sia facile e scontata perché anche in questo caso ci sono una serie di prerogative da rispettare e incombenze da organizzare. In primis quella del magazzino, realtà che spesso costa ed è difficile da coordinare, soprattutto se le vendite sono legate alla stagionalità. Un e-commerce deve avere per forza uno spazio fisico da destinare agli articoli di vendita, un deposito per le scorte e per lo stoccaggio della merce da spedire. Questo, infatti, è un altro tassello essenziale della filiera di vendita.

Dopo la pianificazione delle scorte ed un inventario della merce in magazzino, ci si deve dedicare alla spedizione, da effettuare in maniera non solo veloce ma anche il più efficiente possibile. Come? Attraverso un processo di imballaggio ottimale che consente di far arrivare ai clienti tutto ciò che viene acquistato nelle migliori condizioni possibili. Ecco perché anche la scelta dei materiali non può essere fatta a caso.

Quello che serve è un materiale robusto, in grado di proteggere i prodotti nel corso della spedizione, come quello che si usa per la realizzazione della scatola bianca con coperchio proposta da RAJA, lo specialista degli imballaggi per le aziende che con il suo ampio catalogo riesce a soddisfare ogni esigenza. Non solo scatole di cartone ma anche nastri adesivi, buste per spedizione, film pluriball, sacchi e sacchetti in plastica, etichette, buste shopper, pallet, film estensibili fino ad imballaggi e confezioni regalo per venire incontro ad ogni esigenza di stoccaggio, confezionamento e packaging legato alle spedizioni. Le scatole extrapiatte bianche, nello specifico, sono eleganti e protettive: sono in cartone ad onde, con rivestimento esterno bianco, facili da aprire grazie all’occhiello, comode e resistenti, adatte alla movimentazione della merce.

In questo processo essenziale, infine, è la tracciabilità della spedizione che consente di fornire ai clienti le informazioni adeguate sui movimenti che il pacco compie nel tragitto in tempo reale, garantendo così trasparenza e facendo guadagnare fiducia all’e-commerce, aumentando ordine dopo ordine la credibilità del brand così che il numero dei clienti crescerà sempre di più.

