A Piobbico il Presepe Vivente più suggestivo delle Marche

PIOBBICO – Il Comune di Piobbico è un delizioso gioiello delle Alte Marche. Case in pietra, stradine lastricate, il rinascimentale Castello Brancaleoni, le chiese: la medievale dedicata a San Pietro, quella barocca a Santo Stefano, e non solo. Piobbico si presenta come un luogo in cui l’atmosfera del Natale non finisce mai.

Ed è qui che il 5 gennaio 2024 dalle ore 19.30 alle 22 prende vita il presepe vivente più suggestivo di tutte le Marche, con una storia molto lunga alle spalle.

È infatti dal 1990 che qui va in scena la sacra rievocazione della Natività: tutto nasce da una ricerca della locale scuola media che si prefiggeva la ricostruzione storica, nel modo più fedele possibile, della narrazione della nascita di Gesù.

Un’approfondita ricerca di usi e costumi antichi che ha finito per coinvolgere tutti gli abitanti che, per l’occasione, vestono i panni di pastori, falegnami, fabbri, osti, tessitori, cardatori e filatori di lana, fornai, mercanti, sacerdoti e personaggi mistici.

Dalle scene di vita della corte di Erode all’antica scuola, dal campo dei soldati romani agli antichi mestieri: tutto sarà allestito in modo autentico e ricercato.

La 27esima edizione è stata presentata presso la sede di Confcommercio Marche Nord, Piobbico fa parte del progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza, dal direttore generale Amerigo Varotti con il sindaco Alessandro Urbini, il presidente della Pro loco e consigliere comunale Matteo Martinelli e la consigliera comunale Silvia Formica.

“Siamo molto contenti – ha esordito Varotti – di promuovere questo evento. Piobbico è una realtà straordinaria che possiede tutte le caratteristiche ed eccellenze che valorizziamo con l’Itinerario della Bellezza: cultura, gastronomia, patrimonio ambientale e l’aspetto religioso. La nuova edizione dell’Itinerario che conta ben 24 Comuni verrà presentata a metà gennaio alla Fiera di Utrecht in Olanda. Sarà l’inizio di tante importanti iniziative che vedranno protagoniste anche Piobbico”.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale con il supporto dalla Pro loco di Piobbico, rappresenta l’evento di punta del Natale piobbichese e attira un numero sempre maggiore di turisti da tutto il centro Italia: “Il Presepe vivente – ha proseguito il sindaco – è per la nostra comunità un evento molto importante e sentito. E’ reso possibile grazie alla partecipazione e collaborazione di tanti volontari a cui va un grande ringraziamento. E un grazie sentito lo rivolgo a Confcommercio. Siamo molto contenti di far parte dell’Itinerario della Bellezza, i risultati ci sono”.

E’ entrato nel dettaglio Martinelli: “Sarà un’edizione con diverse novità rilevanti, a partire dall’orario. Una decisione presa affinchè i visitatori possano godere al meglio del presepe e del nostro borgo. L’altra riguarda il percorso: l’ingresso sarà unico. Inoltre saranno ampliate le scene all’interno del castello. Tanti i bambini coinvolti e ci fa molto piacere”.

Ha concluso Formica: “Sarà una edizione molto suggestiva. Un’esperienza veramente unica, un autentico viaggio a ritroso nel tempo tra religione e magia, in oltre 23 quadri storici”.

Nella notte invernale la realtà si perde e sfuma in un remoto passato, nel quale ci si immerge nelle scene di vita quotidiana di più di duemila anni fa, ricreate nelle cantine, negli androni, nelle piazzette e lungo le suggestive viuzze del borgo, rischiarate dalla fioca luce dei fuochi e delle torce. Le note musicali in sottofondo accompagneranno lo spettatore lungo il percorso vincolato: dall’ingresso del centro storico attraverso il borgo, fino al monumentale Castello Brancaleoni, in un fiabesco ambiente animato da oltre 100 figuranti che rappresentano i diversi personaggi.

Inoltre, un intero piazzale ospiterà i classici animali che prendono parte al presepe.

Come l’anno scorso, il presepe vivente piobbichese sarà la tappa finale de “Grand Tour delle Marche” di Tipicità.

Ingresso adulti € 5, ingresso gratuito per i bambini.

