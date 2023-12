Il pugilato marchigiano saluta i fan con l’ultima riunione dell’anno al PalaDionigi di Montecchio

di GABRIELE FRADEANI

MONTECCHIO – Un anno particolarmente felice per il pugilato che saluta i propri fan con l’ultima riunione di questo 2023 con una mista al PalaDionigi di Montecchio per sabato 30 con inizio alle ore 17,30.

Otto incontri dilettantistici ed uno professionistico che vedrà il nostro Enea Keci opposto al moldavo Cojocari Daniel nella categoria dei pesi massimi sulla distanza delle sei riprese.

Un confronto con la Moldavia con due atleti non di primissimo piano ma professionisti sicuramente in grado di fornire grosse emozioni. La categoria è quello dei pesi massimi che già di per se desta grosso interesse e sia il marchigiano Keci che il moldavo Cojocari non si sono mai risparmiati e nei loro precedenti combattimenti si sono fatti apprezzare per agonismo e determinazione. Doti che non mancheranno sul ring del Paladionigi.

A contorno la Nike di Fermo e la Miami di Fano che collaborano alla organizzazione hanno previsto otto combattimenti dilettantistici, fra cui uno femminile, fra alcuni dei migliori giovani atleti della regione. Dieci le società interessate che partecipano con tutte le categorie dilettantistiche: junior, youth ed elite. Incontri che sulla carta appaiono equilibrati con esito incerto.

Il programma

Professionisti pesi massimi: Enea Keci (Nike Fermo) vs Daniel Cojocari (Moldavia) 6 riprese.

Junior kg 54: Ascione Martina ( Nike) vs Pagliuso Martina (A.P.1923); kg 60: De Falco Angelo (Dorica 2006) vs Gaggiotti Christian ( Upa); youth kg 52: Guiducci Christian ( Montecchio Sport) vs Di Rocco Bryan (Ascoli Boxe); kg 63: Bernardini Geremia (Nike) vs Rustici Gabriele (Diego Bartolini); Casagrande Francesco (Dorica 2006) vs Woch Giacomo (Pug. Fabrianese); Elite kg 60: Dominici Leonardo ( B.C. 88 Pesaro) vs Mariani Leonardo ( Pug. Fabrianese); kg 71: Hernandez Giampaolo (Pug. Settempedana) vs Carlifante Alessandro (A.P. 1923); Cervellera Mirko (Miami) vs Marziali Matteo (Nike)

