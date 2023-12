Camerano si prepara ad accogliere il 2024

Tre iniziative nel primo giorno dell’anno: il presepe vivente con la Natività in grotta, la VI mostra di arte presepiale ed il concerto di Capodanno

CAMERANO – Camerano si prepara ad accogliere il 2024 in grande con ben tre iniziative che caratterizzeranno la giornata del primo dell’anno.

Si parte alle ore 16.00 sino alle 19.30 con la seconda rappresentazione (dopo quella del giorno di Santo Stefano ndr) del Presepe Vivente in tutta la città e la raffigurazione della Natività all’interno della Grotta Ricotti.

Nella giornata del 26 dicembre sono stati oltre 600 i visitatori del Presepe Vivente grazie al lavoro della Proloco Maratti, al Comitato Presepe e agli oltre 50 figuranti che hanno animato il centro storico di Camerano.

L’ingresso al Presepe Vivente è situato nella zona del centro storico, all’incrocio di via San Francesco con via S. Apollinare e prevede un’offerta minima che sarà devoluta in beneficenza per le nuove iniziative e attività del Centro Giovanile di Camerano. Una terza e ultima rappresentazione è prevista per la giornata del 6 di gennaio dalle ore 16.00 alle 19.30.

Sempre a partire dalle ore 16.00 e sino alle 19.00 sarà possibile visionare ad ingresso libero a offerta la “VI Mostra di Arte Presepiale” a cura del Gruppo Amici del Presepe presso la Chiesa di Santa Faustina.

Infine, alle ore 18.00 appuntamento presso la Chiesa di San Francesco con il “Concerto di Capodanno” a cura di Fucina Musica – Banda Città di Camerano con la partecipazione della “Junior Band”.

“Diamo il benvenuto al 2024 con tante iniziative – ha dichiarato Barbara Mori Assessore con delega alla Cultura del Comune di Camerano – che allieteranno la giornata del primo di gennaio in un’atmosfera coinvolgente. Una giornata che sia di buon auspicio per tutti per un sereno inizio d’anno”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it