A Montalfoglio inaugurati i lavori di restauro, il borgo laurentino è ora una bella cartolina

SAN LORENZO IN CAMPO – A Montalfoglio, il suggestivo borgo nel territorio di San Lorenzo in Campo, sono stati inaugurati gli importanti lavori di recupero e restauro di un tratto delle mura castellane e della torretta-bastione poligonale. L’intervento è stato interamente finanziato a fondo perduto dal Ministero della Cultura – Presidenza del Consiglio dei Ministri con 180mila euro, grazie al bando nazionale ‘Bellezz@Governo – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati’, cui la giunta ha partecipato ed è risultata vincitrice.

Al taglio del nastro con il sindaco Davide Dellonti, assessori, consiglieri comunali, il direttore dei lavori Massimo Buratti e le ditte esecutrici dei lavori, fra cui l’affidataria Ditta Montanari, il comandante della stazione carabinieri Paolo Ciabochi. «E’ una bellissima giornata – ha esordito il primo cittadino – per questo meraviglioso borgo. Un progetto che parte da lontano con l’intuizione nel 2015 del compianto assessore Tiberini e che oggi vede la luce. Con il bando nazionale sono stati finanziati solo 273 progetti di migliaia e migliaia presentati, tra cui il nostro e ne andiamo orgogliosi! E’ stato un lavoro di squadra che ha visto collaborare tecnici, ditte, ufficio tecnico comunale e tutta l’amministrazione».

Dellonti è poi entrato nel dettaglio dell’intervento: «Oltre al restauro di una porzione significativa di mura castellane ed al recupero del bastione poligonale d’angolo, con il rinvenimento delle antiche 4 ‘cannoniere’ svasate e con le nicchie sorrette da un sistema arcuato, abbiamo realizzato un sistema di illuminazione monumentale a led di tutte le mura storiche sul lato e un bellissimo percorso pedonale, per poter fruire della bellezza del borgo come mai era stato possibile in passato, che parte dai lavatoi storici e si conclude al lato opposto. Di notte è un’esperienza davvero fantastica. Il bastione è accessibile tramite una scala in metallo, mentre alla passeggiata si arriva tramite una scalinata in legno che si inserisce perfettamente nell’ambiente naturale».

Per l’illustrazione tecnica nel dettaglio di tutti i lavori eseguiti ha preso poi la parola il progettista e direttore dei lavori architetto Massimo Buratti. Al termine Alessandro Montanari, titolare della ditta appaltatrice, ha voluto sottolineare come l’intervento sia stato fatto col cuore e con l’unico obiettivo di tutti di portare a termine un lavoro di pregio per l’intero borgo.

E per Montalfoglio le sorprese non si esauriscono qui: «Questo è un intervento importante per la fruibilità turistica del nostro splendido borgo, per il quale stiamo investendo circa 500mila euro – ha concluso il sindaco Dellonti -. E mi piace evidenziare che sono risorse ottenute con finanziamenti. Dopo aver già terminato una porzione consistente di pavimentazione, a breve passeremo ad un’altra, per poi procedere con ancora dei lavori di riqualificazione per un borgo sempre più accogliente».

www.laltrogiornale.it