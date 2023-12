Un vasto incendio di vegetazione vicino all’autostrada / VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non era ancora mezzogiorno quando i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti in zona Santa Lucia per un incendio di vegetazione.

Le fiamme si sono rapidamente propagate tanto da interessare aree antropizzate ed avvicinandosi anche all’autostrada A14.

Rinforzi sono giunti dalla Centrale di Ascoli Piceno ed è stato impegnato anche un elicottero del nucleo di Pescara, che ha effettuato lanci mirati, soprattutto nelle vicinanze dell’autostrada.

Negli stessi momenti, ma per motivi indipendenti da questo intervento, ci sono stati anche l’incendio di due autovetture nel giro di venti minuti, sullo stesso tratto autostradale. Sul posto anche un’altra squadra giunta dalla sede ascolana.

In serata continuavano ancora le operazioni di spegnimento del vasto incendio scoppiato in zona Santa Lucia e successivamente propagatosi in contrada Monte Aquilino. Una ventina i vigili del fuoco all’opera, con rinforzi giunti dai Comandi di Macerata e Fermo.

Nel pomeriggio aveva operato anche un elicottero proveniente dal Nucleo di Pescara i cui lanci erano stati coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento, arrivato dal Comando di Ancona.

All’opera anche mezzi movimento terra partiti dalla Centrale picena per tracciare sentieri tagliafuoco. Le fiamme vengono attaccate da più fronti con le difficoltà maggiori nei punti non raggiungibili da terra.

Sono state abbattute anche alcune piante in fiamme che minacciavano di cadere sull’autostrada A14.

