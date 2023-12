Tradizionale scambio di auguri natalizi di Unarma presso la Prefettura di Pesaro e Urbino

PESARO – Nel pomeriggio di ieri (mercoledì), il Prefetto di Pesaro e Urbino, dott.ssa Emanuela Saveria Greco ha accolto i vertici dirigenziali della Segreteria Unarma Associazione Sindacale Carabinieri di Pesaro e Urbino per il lieto scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie.

Lo scambio degli auguri è stato accompagnato dalla consegna in dono del crest di Unarma ASC riproducente l’effige della sigla sindacale che esalta l’espressività della libertà democratica fedele e leale all’Associazione Sindacale, creato in occasione delle celebrazioni del trentennale (1993-2023) dalla nascita di Unarma ASC, realizzato artisticamente dalla pittrice Cav. Daniela Nardelli.

Così il Segretario Generale Provinciale Marco Ravizzone ed il suo Vicario Floriana Casciabanca hanno voluto porgere gli omaggi al Prefetto di Pesaro e Urbino per la gentile ospitalità, ringraziandola anche per la cordialità con cui ha condiviso la sua esperienza lavorativa, mostrando particolare sensibilità al tema delle donne, all’altruismo ed alla condivisione dei valori umani, alla necessità sostanziale che per apportare dei veri e sani cambiamenti è necessario partire dal basso e inculcare nelle menti, sin dalla prima infanzia, che la parità è alla base della collaborazione in qualsiasi contesto a partire da quello famigliare, che un “grazie” da chi ha avuto accoglimento di una disperata richiesta d’aiuto rappresenta la migliore gratificazione professionale e personale.

Concludono Ravizzone e Casciabanca: “Il periodo natalizio favorisce sentimenti di vicinanza e solidarietà al prossimo che è quello che facciamo quotidianamente, non solo rappresentiamo e difendiamo i lavoratori in tutti quei contesti in cui possono esservi particolari criticità, ma siamo vicini anche personalmente alle loro preoccupazioni e problematiche talora anche più intime, ben consci che l’ascolto, la comprensione e l’empatia è alla base dell’altruismo in cui si sostanzia il nostro “fare sindacato”.

