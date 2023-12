Ritardi nel servizio del trasporto scolastico, i chiarimenti del Comune di San Costanzo

SAN COSTANZO – Nelle ultime settimane circa 30 alunni e studenti della scuola primaria e secondaria del Comune di San Costanzo sono stati coinvolti nei ritardi del servizio di trasporto scolastico.

Come molti genitori conoscono, due linee del servizio scuolabus sono affidate alla ditta Paolo Scoppio, in graduatoria presso la Regione Marche in risultanza della gara europea per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i comuni della Regione Marche – n. gara simog 7640126 – lotto 9 [ https://shorturl.at/cfZ39 ], a cui ogni Comune, compreso il nostro, deve attenersi per stipulare contratti di affidamento del Servizio di trasporto scolastico.

Nello specifico una delle due linee affidate alla ditta Paolo Scoppio ha subito l’assenza dell’autista. Questa Amministrazione – si legge in una nota – ha prontamente riorganizzato il servizio, ridistribuendo tutti i fruitori sulle tre linee funzionanti, a pena di un margine di circa 20 minuti di ritardo, a garanzia della continuità del trasporto scolastico.

Dal confronto con la ditta affidataria, in occasione dei ritardi comunicati di volta in volta, emergeva il carattere occasionale dell’assenza dell’autista che lasciava intendere la certezza di vedere ancora garantito il servizio regolare, così come declinato nei suoi accordi contrattuali. I ripetuti episodi di mancato funzionamento della seconda linea affidata alla ditta Scoppio, ha richiesto una doverosa contestazione per le vie formali con procedura prevista dalla Convenzione regionale.

Le famiglie hanno il diritto a ricevere un servizio puntuale che abbia prima di tutto la caratteristica dell’affidabilità e della certezza sia nell’orario sia nel suo svolgimento perché da questi dipende l’ organizzazione familiare dei fruitori del servizio.

Allo stato attuale è importante che le famiglie interessate siano informate delle azioni che sono state avviate. L’Amministrazione comunale e i servizi educativi di questo Ente – si legge sempre nel comunicato – confermano alle famiglie il quotidiano impegno ad affrontare questa delicata e complessa questione del trasporto scolastico e le invita a rimanere in ascolto riguardo agli sviluppi che verranno sempre tempestivamente comunicati.

