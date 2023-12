L’ingegner Matteo Monterosso è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Fermo

FERMO – L’ingegner Matteo Monterosso, da oggi – 20 dicembre -, è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Fermo, subentra nella carica all’ ing. Paolo Fazzini.

Matteo Monterosso è nato a Roma il 3 maggio 1976; laureatosi in ingegneria meccanica nel 2001 presso l’Università La Sapienza di Roma, entra nel Corpo Nazionale nel 2008 come Funzionario direttivo e nel 2009 è assegnato al Comando di Ancona. Nel 2012 consegue il brevetto di specialista di aeromobile e gli viene assegnato l’incarico di responsabile del Centro Aviazione di Roma per un triennio.

Nel 2015 viene assegnato all’Ufficio Coordinamento Servizio Aereo nell’ambito della Direzione Centrale per l’Emergenza dove, tra i vari incarichi, partecipa al coordinamento delle maggiori emergenze nazionali, distinguendosi in particolare per le attività svolte durante sisma centro Italia nel 2016. Come funzionario tecnico dell’emergenza ha svolto anche attività a livello internazionale: nell’estate del 2017 è stato inviato in Svezia per l’emergenza incendi boschivi, nell’ambito del sistema di protezione civile europea.

Dal 2018 riceve l’incarico di vicario dell’ufficio di gestione tecnico-operativa della flotta aerea, dove coordina l’acquisizione della nuova linea di volo AW139 e il successivo inserimento operativo. Dal 2019 è anche componente dell’Aerial Firefighting task team presso la Commissione Europea come esperto nazionale nell’ambito dell’impiego dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi.

È oggi al primo incarico da Primo Dirigente e torna nelle Marche con l’entusiasmo e il desiderio di dare ogni contributo utile ai cittadini e al personale dello stesso Comando dei Vigilid el fuoco che rappresenta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it