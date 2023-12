Cambio alla guida dell’Its di Fabriano, Roberto Girolamini è il nuovo dirigente

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Roberto Girolamini, dal 24 novembre è il nuovo dirigente dell’Its di Fabriano. Subentra, per scadenza di mandato, nella carica all’ingegner Giancarlo Marcelli, che ha creato un team coeso, capace e corsi specialistici ai quali partecipano un buon numero di iscritti.

Il dottor Roberto Girolamini, classe 1980, dopo gli studi universitari entra nell’azienda di famiglia, la Elettromatic srl di Fabriano, e si occupa prima di questioni tecniche, poi assume negli anni la direzione tecnica e commerciale. La Elettromatic è un’azienda Fabrianese, che ha fondato il padre nel 1973, oggi ancora in questa impresa, e che guida insieme a sua sorella Daniela che si occupa di amministrazione e finanza. La ditta si occupa di Automazione industriale e distribuisce i primari marchi di settore, nel territorio marchigiano ed è un riferimento di settore, quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di attività e getta le basi per il futuro con nuovi piani di sviluppo.

Lo spirito di Roberto è dinamico, predisposto alla gestione e alle relazioni, riferimento interno e esterno sia commerciale che dal punto di vista tecnico, capacità e competenze che, dal predecessore, uomo di scuola, vuole trasfondere, da uomo di impresa, nel governo della Fondazione dell’Istituto Tecnologico Superiori-ITS Academy di Fabriano. Tra le quattro Fondazioni di partecipazione ITS con sede legale e operativa nelle Marche, che opera per la promozione di corsi ad elevato contenuto tecnico e tecnologico, da svolgersi nel biennio 2023/2025, in grado di delineare profili professionali di tecnici superiori, necessari all’apporto di innovazione e crescita alle imprese locali.

“Gli ITS Academy – ci risponde Girolamini – rappresentano un momento propizio di assoluto rilievo nel panorama formativo delle città, del territorio, della regione ed italiano. Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Obiettivo – sottolinea il neo presidente –. E’ sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi per dare risposte ai fabbisogni d’innovazione e trasferimento tecnologico delle grandi, medie e piccole e imprese di cui il nostro territorio è ancora ricco, nonostante l’avvicendarsi di crisi socio economiche, imputabili a vari fattori che hanno determinato la congiuntura della nostra fiorente, in particolare negli anni d’0ro, economia locale”.

Gli ITS Academy, come spiegato da Girolamini, sono Istituti di eccellenza, di specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi formativi tesi al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, connessi alle aree tecnologiche valutate prioritarie per lo sviluppo economico e competitività dell’area di interesse e più in generale del Bel Paese.

Tra i traguardi a breve scadenza che Girolamini s’è posto: “In un periodo caldo di passaggio particolarmente impegnativo che presenta sfide importanti” ci sono “la gestione del Pnrr che da fondi a sostegno di percorsi didattici, quindi l’istituzione di corsi attivi; consente la acquisizione di nuovi strumenti che vanno ad arricchire il parco tecnologico in dotazione ai già forniti laboratori; riscrivere lo statuto, anche in funzione della Legge 99 del 2022 e costruire e dare ulteriore coesione al gruppo di lavoro, già forte come squadra”.

Propositi ambiziosi ma sicuramente alla portata di questo neo manager che, nei tre anni di mandato ai vertici di questa realtà con sede in via Buozzi (qui ci sono la Fondazione e i Laboratori ndr) punta ad ampliare il numero dei venti soci fondatori e vuole allargare il perimetro ad altre Istituzioni.

Scontato dire che il focus di Girolamini, si concentrerà sul formare Tecnici Superiori per la gestione e la verifica di Impianti energetici-Sistemi e tecnologie efficienti per il controllo di processo in Impianti industriali attraverso l’automazione; per la gestione e la verifica di Impianti energetici-Sviluppo sostenibile, l’economia circolare e transizione ecologica in ambito industriale e agroalimentare; per la gestione e la verifica di Impianti energetici-Procedure cyber security.

