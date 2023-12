Taffo Funeral Services inaugura ad Ancona la moderna casa funeraria

Si tratta di un concentrato di tecnologia e servizi innovativi

ANCONA – La rinomata agenzia funebre Taffo Funeral Services, celebre per il suo tono ironico sui social media, si prepara ad inaugurare la Casa Funeraria, un’ulteriore testimonianza del suo impegno costante nell’offrire servizi all’avanguardia. L’apertura ufficiale è prevista per sabato 23 dicembre alle ore 16:00, presso la nuova sede in via Ugo Tombesi 4 ad Ancona.

A dare l’annuncio è Emanuele Romagnoli, titolare della filiale già operativa nel territorio anconetano da tre anni. “Realizzare questa struttura in così breve tempo è stato un traguardo non semplice, considerando che imprese funebri attive nel nostro comune da decenni ne sono ancora sprovviste. Tuttavia, non potevamo fare a meno di continuare a offrire i nostri servizi in modo costante, rimanendo al passo con le innovazioni tecnologiche e culturali”.

La Casa Funeraria, ribattezzata Taffo Funeral Home, è stata progettata dalla Geom. Francesca Porfiri e si distingue per le tre ampie sale per il commiato, ispirate alle divinità egizie. Oltre a queste, la struttura comprende una sala comune per il ristoro, una reception, uffici amministrativi, una sala mostra per bare e urne, e un’area dedicata alle attività dei tanatoesteti, fornita di strumenti e tecnologie avanzate, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Il comfort e i servizi offerti nella Casa Funeraria sono garantiti da sistemi tecnologicamente avanzati, quali la ventilazione meccanica controllata, la sanificazione e la climatizzazione, assicurando ambienti salubri e sicuri. La struttura è inoltre dotata di connessione Wi-Fi per internet, filodiffusione musicale e monitor in ogni sala per la visualizzazione dei messaggi di cordoglio in tempo reale, attraverso una piattaforma informatica accessibile da qualsiasi parte del mondo. Servizi interattivi, come la possibilità di ordinare fiori online, arricchiscono ulteriormente l’esperienza.

Il personale di accoglienza presso la Casa Funeraria e l’ampio parcheggio completano i servizi offerti da questa struttura moderna e tecnologica, pensata per accogliere i nostri cari defunti nell’estremo saluto. Emanuele Romagnoli sottolinea che “le novità non si fermano qui”, annunciando importanti aggiornamenti nel 2024 e 2025 che andranno a soddisfare ulteriori esigenze dei clienti nel mondo delle onoranze funebri.

