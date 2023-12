Camerano, a Santo Stefano il presepe vivente in Grotta e il concerto Swing Christmas

Appuntamento per vivere l’esperienza della Natività nella Grotta Ricotti per le giornate del 26 dicembre 2023 e 1 e 6 gennaio 2024 dalle ore 16.30 alle 19. Alle 21 del giorno di Santo Stefano al Palazzetto dello Sport il concerto gratuito Swing Christmas di Riccardo Foresi che proietterà il pubblico in un’allegra e tradizionale atmosfera natalizia

CAMERANO – Sarà un Santo Stefano unico quello di Camerano poiché solo qui si può vivere l’esperienza della Natività all’interno della Grotta Ricotti che appartiene al più importante complesso ipogeo antropico delle Marche. Un presepe vivente straordinario realizzato grazie alla fondamentale collaborazione della Pro loco Maratti di Camerano, nelle giornate del 26 dicembre 2023 e 1 e 6 gennaio 2024 dalle ore 16.30 alle 19.00. Tutto il centro storico sarà coinvolto in questa iniziativa creata negli spazi messi a disposizione dal Comune e dai cittadini di Camerano. Alle 21.00 del 26 dicembre si terrà anche il concerto ad ingresso libero di Riccardo Foresi Swing Christmas al Palazzetto dello Sport.

“La nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Camerano Oriano Mercante – ha la possibilità di rappresentare il contenuto religioso della Natività all’interno di una vera Grotta. La Natività di Gesù rappresenta sicuramente il momento più alto e significativo del calendario cristiano. Il presepe che tutti conosciamo nelle nostre case fa rivivere la nascita di Gesù Bambino, a Camerano abbiamo la possibilità di rappresentarlo in uno scenario unico come la Grotta Ricotti. Sarà un’esperienza straordinaria per tutti quelli che parteciperanno e che sicuramente trasmetterà agli spettatori un’emozione forte”.

“Il presepe vivente è una performance – ha rilevato Barbara Mori Assessore alla Cultura del Comune di Camerano – e può essere visto come un’opera d’arte, con figure e scenari realizzati con cura e creatività, proprio come quello realizzato qui a Camerano. Alle ore 21.00 del 26 dicembre dopo questa importante rappresentazione si cambierà genere e forma d’arte con un concerto ad ingresso libero molto interessante di Riccardo Foresi che con il suo Swing Christmas proporrà uno spettacolo natalizio con i brani più iconici del periodo in chiave swing. Una selezione di pezzi natalizi tra i più amati e conosciuti come ad esempio:” White Christmas”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “Silent night”, “Blue Christmas”, “Oh Happy Day”, che proietterà il pubblico in un’allegra e tradizionale atmosfera natalizia ”.

“Dopo il successo dello scorso anno – ha dichiarato la Presidente della Pro Loco Maratti di Camerano Alessia Barcaccia – a Camerano durante il periodo natalizio, sarà possibile visitare il presepe vivente. La rappresentazione, a piccoli passi, cresce nell’allestimento e nei personaggi anche grazie al contributo della BCC di Filottrano che da quest’anno collabora al progetto. L’evento con il Patrocinio del Comune di Camerano è organizzato dalla Pro Loco Maratti e dal Comitato Presepe, un gruppo di appassionati volontari che negli anni sono riusciti sempre ad aggiungere elementi di novità nell’allestimento del presepe per creare atmosfere in grado di coinvolgere gli spettatori e consentendo loro di camminare tra i personaggi e di interagire con la rappresentazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it