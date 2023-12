Re/Max compie 15 anni e festeggia l’evento consegnando il “Premio Aequitas 2023” a Padre Armando Pierucci

JESI – Quindici densi anni di attività per AEQUITAS, da quel 2008 in cui, freschi di studi giuridici, FEDERICO MARZIONI e LAURA TOGNI partono, dal loro ufficio nel Viale della Vittoria di Jesi, con un progetto di agenzia immobiliare “diversa” (già nel nome) e in piena crisi finanziaria internazionale, che riduce i prezzi degli immobili e il numero di compravendite. Il pittogramma (brandmark) del logo di allora sono due pezzi di un puzzle…quindi l’incontro, l’incastro giusto, la soluzione. Poi una ripartenza lenta del mercato fino agli anni del post-Covid, segnati prima da un momento di forte incremento nel volume di compravendite poi da una nuova contrazione, in questo 2023 (*) di crisi economica e geopolitica, inflazione e aumento dei tassi di interesse.

“Le difficoltà e le incertezze del mercato ci hanno spinto a fare e performare sempre meglio – raccontano FEDERICO MARZIONI e LAURA TOGNI, broker titolari RE/MAX AEQUITAS – a investire, studiare, innovare, tentare nuove strade e così a crescere costantemente in termini di risultati, struttura e prospettive, anche quando la contingenza non era favorevole”.

In quest’ottica l’ingresso di Aequitas, nel 2014, nel network mondiale RE/MAX (**): il brandmark diventa la famosa mongolfiera nata negli USA nel 1973, i primi Open House immobiliari a Jesi e Moie già quell’anno e una modalità di gestione e marketing sugli immobili in vendita mai sperimentata prima nei nostri territori, i servizi fotografici, i video, i virtual tour, i testi curati, la ramificazione nel territorio (con uffici a Jesi, Moie, Senigallia, Ancona sud), la crescita del Gruppo fino all’entrata nel club G30 delle 30 migliori agenzie RE/MAX in Italia nel 2021 ed il riconoscimento RE/MAX Italia come Broker dell’anno 2022 per Marzioni e Togni.

Il tutto passando per l’esperienza del Covid, che ha modificato non solo abitudini e relazioni ma anche l’approccio verso gli strumenti tecnologici che supportano l’experience immobiliare e l’esigenza di perfezionare la gestione delle numerose attività che ruotano intorno ad una compravendita.

“Tutte queste istanze ci hanno professionalizzato sempre di più, plasmando una figura di agente immobiliare sempre più votata ad un’assistenza completa e specializzata, preparata su diversi fronti e ispirata dalle innovazioni e dallo spirito di squadra pur nelle specificità di ogni professionista – raccontano Marzioni e Togni – Questo fornisce maggiori opportunità di lavorare bene ai nostri consulenti e maggiori opportunità di realizzazione ai nostri clienti”.

Aequitas vuol dire ‘equilibrio’, ‘proporzione’, ‘uguaglianza’, ‘senso di giustizia’: per ribadire i valori fondanti del Gruppo, racchiusi nel nome, in occasione del suo 15esimo anniversario, RE/MAX AEQUITAS ha ideato e consegnato il Premio Aequitas 2023, dedicato ad una personalità del nostro territorio che si è distinta per la forza e la passione con cui ha concretizzato i valori dell’ ‘Aequitas’, a PADRE ARMANDO PIERUCCI, frate francescano nato a Moie il 3 settembre 1935, considerato tra i maggiori compositori viventi di musica sacra, “Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana”. La sua scuola Magnificat, fondata a Gerusalemme nel 1995, frequentata da studenti e insegnanti di diverse religioni, è diventata strumento di dialogo, pacifica convivenza, promozione sociale e professionale, in un territorio oggi gravemente ferito.

RE/MAX AEQUITAS ha voluto inoltre supportare la pubblicazione del suo ultimo libro in onore della musica sacra “Signore, Apri le Mie Labbra”, testamento musicale di Padre Armando Pierucci, come ha precisato lui stesso e “occasione per ripensare il valore del canto e della musica sacra come comunicazione che deve tornare all’interno delle nostre chiese e delle vite di tutti”.

Il Premio Aequitas è un’opera d’arte, in bronzo e cristallo, pensata e realizzata per RE/MAX AEQUITAS dall’artista jesino MASSIMO IPPOLITI, che così la descrive: “Linee che corrono verso l’alto…la spirale sicura e forte le aggancia…Volano insieme verso Nobili successi…”.

La premiazione, avvenuta venerdì 15 dicembre presso l’Hotel Federico II, è stata occasione per una riflessione sull’attuale mercato immobiliare anche da parte delle Istituzioni.

Decisivo il tema della scarsità di offerta abitativa in locazione, secondo SAMUELE ANIMALI, Vicesindaco del Comune di Jesi: “un problema che si può superare – ha detto Animali – solo se tutti gli attori del mercato immobiliare collaborano, pensando insieme un sistema virtuoso”.

Altrettanto stringente la questione dello spopolamento dei nostri borghi, ricordata dal Sindaco di Maiolati Spontini, TIZIANO CONSOLI, che ha sottolineato come tra i tanti ruoli dell’agenzia immobiliare ci possa essere anche quello di “veicolare e cercare di rivitalizzare l’interesse per questi luoghi, oltre alla capacità di saper dialogare nel modo corretto con istituzioni e persone”.

Il tema immobiliare sarà presto oggetto di profonda analisi anche a livello nazionale: “A conclusione della riforma fiscale, vogliamo affrontare questo tema con un percorso ad hoc – riferisce l’On. MARCO OSNATO, Presidente della Commissione Finanze della Camera – Il mattone è una ricchezza che vogliamo valorizzare ma ci vogliono gli strumenti per supportare lo sforzo necessario, ad esempio, per la rigenerazione urbana e la sostenibilità”.

Presenti per l’occasione anche il Sindaco di Castelplanio FABIO BADIALI, il Vicesindaco di Senigallia RICCARDO PIZZI, il Sindaco di Ancona DANIELE SILVETTI con un sentito messaggio ed il Presidente e CEO RE/MAX ITALIA DARIO CASTIGLIA con un videomessaggio di stima, oltre ad illustri Associazioni come il Soroptimist International Club Jesi ed il Rotary Club Jesi, rappresentanti del mondo economico-bancario, del Notariato, delle professioni e delle imprese.

“Raccogliere questi input vuol dire riconoscere e farsi carico del ruolo socio-economico che attualmente svolge l’Agenzia Immobiliare – concludono Marzioni e Togni – di supporto per il territorio e la comunità, per le sue necessità abitative, immobiliari, informative e per qualificarne e movimentarne l’indotto, anche con la creazione di percorsi professionali e formativi di alto livello”.

