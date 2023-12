Celebri episodi nel blackjack contemporaneo

Il Blackjack è un gioco amato e ben conosciuto al punto che, anche a più riprese se ne è occupato il cinema, la cosiddetta settima arte. Tra i titoli più significativi ricordiamo, 21, Una notte da leoni, Rain man e Croupier. In questo caso si tratta di film specificamente dedicati al blackjack, ma scene di gioco compaiono, seppure marginalmente, in numerose altre pellicole. Un altro aspetto della sua diffusione è rappresentato dal numero di giocatori negli USA; si stima infatti che un americano su 2 abbia giocato almeno una volta a blackjack e i numeri non possono che crescere in considerazione della sempre maggior diffusione della possibilità di giocare a blackjack online.

La fama del gioco in Italia è andata di pari passo alla diffusione del blackjack nei casinò nostrani. Dal tavolo verde il gioco si è esteso anche in contesti comuni e non è infrequente vederlo praticare sulle tavole degli italiani durante le festività natalizie tra una mangiata e l’altra. Tra i vari episodi da ricordare che hanno contribuito a diffondere il blackjack dentro e fuori dai casinò italiani, c’è la favolosa vincita di oltre un milione di dollari, nel 1966, realizzata da un gruppo di giocatori americani presso il casinò di Venezia. Sarebbe una somma favolosa anche adesso, figuriamoci nel lontano 1966.

Come in tutti i giochi anche nel blackjack la fortuna ha la sua rilevanza, tuttavia, conta anche l’abilità e l’attitudine a correre qualche rischio, insomma il classico sangue freddo. Dario De Toffoli e Carlo Citrone rappresentano un esempio di ottimi giocatori ben preparati ad affrontare le sfide sui tavoli di blackjack. Dario De Toffoli, in particolare, matematico e progettista di giochi, ha messo le sue competenze a disposizione degli appassionati mediante la pubblicazione di diversi libri sull’argomento. Citrone ha invece messo in atto delle strategie di gioco spesso non convenzionali accumulando nella sua fortunata carriera di giocatore oltre 10 milioni di euro.

La possibilità di praticare il gioco del blackjack anche online ha permesso a molti utenti, che non sono soliti frequentare le sale da gioco dei casinò, di potere comunque familiarizzare col gioco, offerto online da numerosi portali di giochi. Tuttavia, è assolutamente consigliabile verificare che il portale prescelto, dove esercitarsi col blackjack, sia legale. La verifica può essere fatta facilmente consultando gli elenchi online presso l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. L’agenzia aggiorna costantemente l’elenco dei gestori italiani e stranieri, autorizzati a operare nel settore dei giochi online sul territorio italiano.

