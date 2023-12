Candele a Candelara, chiusa un’altra edizione di successo

Soddisfazione degli organizzatori: “Dopo vent’anni il fascino di questa festa è rimasto immutato”

PESARO – Si chiude oggi Candele a Candelara con un bilancio più che lusinghiero, anche se questo week-end è stato quello che ha totalizzato meno visitatori nonostante gli oltre 40 pullman arrivati da tutta Italia nelle giornate di sabato e domenica. Sono comunque soddisfatti gli organizzatori che anche per questa 20edizione hanno registrato numeri considerevoli ad ogni fine settimana, ed in particolare per il Ponte dell’Immacolata.

“Non siamo ai livelli record di qualche anno fa – dice Piergiorgio Pietrelli – ma la nostra è stata una scelta ben precisa. Ai numeri impressionanti di qualche edizione fa, abbiamo voluto dare priorità alla qualità e alla sicurezza. Visitare Candele a Candelara deve essere un piacere e quest’anno credo che ognuno abbia potuto godere appieno della festa. Questa 20esima edizione, oltre a rappresentare un traguardo che ci riempie d’orgoglio, dimostra come ancora il fascino di questa festa sia rimasto immutato e rappresenta per noi uno stimolo a fare di più e meglio anche in vista dell’importante appuntamento di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024”.

I numeri ufficiali di questa edizione saranno resi noti nei prossimi giorni, intanto il presidente della Pro Loco, Lorenzo Montesi si dichiara soddisfatto per il crescente successo della manifestazione e desidera per questo ringraziare i tanti volontari che hanno contribuito a far sì che tutto funzionasse al meglio.

Un ringraziamento degli organizzatori anche al Comune di Pesaro, all’Ami per il servizio navette, alla Polizia Municipale per la collaborazione.

