La pesarese Valentina Marra conquista a Chianciano Terme il titolo italiano

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Si sono conclusi a Chianciano Terme i campionati italiani assoluti di boxe, riservati ad entrambi i sessi. La Marche portano a casa un oro ed un bronzo. L’oro è andato alla pesarese Valentina Marra che, pure con la maglietta del gruppo sportivo Carabinieri, vive e si allena a Pesaro sotto la guida del maestro Antonio Raspugli. Il bronzo l’ha conquistato Davide Cacchiarelli del B.C. Castelfidardo.

Valentina Marra si è presentata alla competizione al peso di 63 kg ed ha messo sotto rispettivamente la ligure Alice Moro nei quarti, la lombarda Alice Cantore in semifinale e la campana Angela Zappoli in finale. Un percorso netto, senza sbavature che l’ha evidenziata ancora una volta la migliore in assoluto. Nelle categorie inferiori: schoolgirl, junior e youth, ha già conquistato tutto, in Italia ed in Europa, ed ora si è aggiudicato anche il titolo nazionale fra le elite. Abbiamo sentito il suo maestro Antonio Raspugli. “E’ una bravissima ragazza ed ancora, se possibile una migliore atleta. Ha solo 18 anni e può ancora crescere e molto. E’ sicuramente una pedina importantissima per la nazionale. Sono veramente fiero di averla allenata e, a suo tempo, scoperta”.

Altrettanto importante, anche se il metallo è diverso, il bronzo andato a Davide Cacchiarelli. Il pugile di Castelfidardo, seguito all’angolo dal Tecnico Andrea Gabbanelli, nella categoria più prestigiosa, quella degli oltre 92 kg, ha superato nelle eliminatorie il ligure Khaldoun Otmane, nei quarti il toscano Dyrma Jashar e in semifinale è stato battuto di stretta misura dal toscano Mario Mariotti. Una categoria in cui cedeva parecchi kg agli avversari e questo l’ha sicuramente penalizzato. Ma lasciamo la parola al suo tecnico Gabbanelli. “Sono d’accordo, avremmo dovuto iscriverci nella categoria inferiore; solitamente il mio ragazzo si ferma sugli 86/90 kg ma in questa occasione, avendo subito un infortunio non se l’è sentita di scendere di peso. Ha concesso quindi troppo agli avversari e in semifinale ha subito la fisicità del toscano Mariotti anche se i colpi migliori li ha portati il mio ragazzo. Sono comunque soddisfattissimo della sua prestazione; è migliorato nettamente e si è battuto alla pari con avversari più pesanti. Un bronzo che vale veramente tanto!”.

Orgoglioso anche il presidente regionale Luciano Romanella, presente a Chianciano, che vede chiudersi un anno pieno di successi.

