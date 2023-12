Tanti eventi a Camerano per riflettere sul profondo significato del Natale

Un fine settimana lungo e denso di appuntamenti con un’offerta completa che possa coprire le tante sfaccettature ed i significati di questo periodo di festa. Martedì 19 dicembre alle ore 18 un Consiglio comunale dedicato agli auguri di Natale che si chiuderà con un’esibizione musicale dei musicisti Pellegrini e Gazzani che potranno essere seguiti in streaming e in diretta su Radio Nuova in Blu

CAMERANO – Si avvicina un altro fine settimana natalizio e sono diverse le iniziative messe in campo dal Comune di Camerano per allietare, ma anche riflettere sul significato più profondo del Natale. Sabato 16 dicembre alle ore 12 presso il Museo Farfisa di Camerano la performance teatrale di fine laboratorio “LOGIN tutti dentro” sul tema del disagio giovanile. La performance vedrà in scena i ragazzi della 1C della scuola secondaria di primo grado “S. Pellico” dell’IC di Camerano – Giovanni Paolo II – Sirolo e si inserisce in un progetto rivolto alle giovani generazioni che, utilizzando pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale, possa aumentare il benessere in generale e le competenze cognitive, emotive e relazionali dei preadolescenti. L’azione scenica è a cura di Alessia Racci Chini del Collettivo Delirio Creativo e Stefania Zapponi dell’Arci Hexperimenta.

Domenica 17 tutto il centro storico sarà coinvolto da ben 2 eventi. Si parte alle ore 16.00 in Piazza Roma con il “Christmas Party” una festa di Natale piena di divertimento e allegria con un villaggio degli elfi, musica, balli, giochi di gruppo, spettacoli e tanto altro. Per tutti gli amanti della musica, sempre nel pomeriggio di domenica, ma alle ore 16.15, si terrà presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione il “Tradizionale Concerto di Natale” a cura del Coro Città di Camerano.

Sarà, infine, un fine settimana lungo, poiché martedì 19 dicembre alle ore 18.00 ci sarà un Consiglio Comunale dedicato agli auguri di Natale che si chiuderà con un’esibizione musicale dei musicisti Pellegrini e Gazzani che proporranno un repertorio studiato ad hoc per l’occasione. Il Consiglio Comunale così come il concerto potranno essere seguiti in streaming e in diretta radio su Radio Nuova in Blu.

“Un fine settimana lungo e denso di appuntamenti – ha rilevato l’Assessore con delega alla cultura Barbara Mori – con un’offerta completa che possa coprire le tante sfaccettature e i significati di questo periodo di festa. D’altronde il Natale rappresenta un momento di riflessione e rinnovamento spirituale così come un periodo in cui si coltivano sentimenti di gioia, amore, serenità e spensieratezza”.

