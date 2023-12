A Orciano un corso gratuito di lingua italiana per stranieri

Organizzato dal comune di Terre Roveresche e dalla Caritas diocesana in collaborazione con la parrocchia Santa Mria. Lucia Borsini: “Iniziativa volta a fornire strumenti di integrazione”

TERRE ROVERESCHE – L’Amministrazione comunale di Terre Roveresche, assessorato alle politiche sociali, e la Caritas Diocesana hanno organizzato un corso gratuito di lingua italiana per stranieri che si terrà nei locali dell’oratorio “Kolbe” a Orciano, messi a disposizione dalla Parrocchia Santa Maria.

Le lezioni, rivolte a persone dai 18 anni in su, si svolgeranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle 11,30, a partire dal 19 dicembre e la durata totale del corso sarà di tre mesi. Per tutte le informazioni e per iscriversi ci si deve rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali chiamando lo 0721.97424.

“L’iniziativa – sottolinea il vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Lucia Borsini – rientra nel progetto ‘Mosaico di culture, tessere di pace’, cofinanziato dalla Regione Marche, Dipartimento politiche sociali, lavoro, istruzione, nell’ambito del bando Welfare Culturale. L’obiettivo è fornire strumenti per una maggiore integrazione agli stranieri che vivono nel nostro territorio e nei comuni limitrofi, con particolare attenzione alle donne adulte, che sono quelle con minori occasioni di socialità. Infatti, mentre i figli frequentano le scuole e i mariti vanno a lavorare, loro spesso rimangono in casa e non hanno una rete di relazioni al di fuori della famiglia. Ecco allora, che anche le lezioni di lingua italiana frequentate insieme diventano un’opportunità per far cadere i muri dell’isolamento e rafforzare il percorso di autonomia”.

Nella foto: una lezione svolta lo scorso anno

