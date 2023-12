Quest’anno a Mondolfo un’edizione speciale per Presepepaese 2023

In concomitanza con gli 800 anni della prima rappresentazione del presepe di San Francesco a Greccio (1223 – 2023)

MONDOLFO – Edizione speciale per Natale 2023 quella di Presepepaese a Mondolfo, il più grande presepio vivente della riviera adriatica.

Edizione speciale voluta dalla Parrocchia nell’ottocentesimo anniversario del primo presepio vivente, voluto da San Francesco d’Assisi a Greccio nel dicembre 1223. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo di Greccio, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».

In questa edizione speciale, pertanto, una particolare sorpresa cadrà nell’itinerario che si snoda all’interno del castello di Mondolfo, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini.

Del resto la tradizione francescana è viva a Mondolfo, dove forse lo stesso Poverello d’Assisi ebbe a transitare nei suoi viaggi per le Marche e dove, di certo dal 1578 si è a lungo conosciuta una vivace presenza francescana dei Frati Minori Conventuali.

Due le sacre rappresentazioni in programma in uno dei borghi più belli d’Italia, sempre ad ingresso gratuito, il 26 dicembre – Santo Stefano ed il 6 gennaio, l’Epifania, fissando una terza serata del presepio vivente – cioè domenica 7 gennaio – solo in caso di maltempo, sempre dalle ore 17,30 alle ore 19.

I volontari sono già da settimane all’opera e, con la collaborazione di Enti ed Istituzioni e l’ausilio e patrocinio del Comune, accoglieranno a Presepepaese migliaia di visitatori ispirandosi anche ad affreschi e tavole antiche ove si trova rappresentato il primo presepe vivente della storia. Mondolfo vi attende martedì 26 dicembre e sabato 6 gennaio dalle ore 17,30 alle ore 19 (si recupera domenica 7 gennaio solo in caso di maltempo in una delle due date precedenti); ingresso a Presepepaese, alla luce delle fiaccole, gratuito. Info per Presepepaese: www.parrocchiamondolfo.it; tel. 0721.957257.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it