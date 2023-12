Ad Ancona l’Unitalsi festeggia 120 anni con il concerto del maestro Marco Santini / Foto e Video

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Nella chiesa di Santa Maria della Piazza, si è tenuto il concerto proposto dalla Sottosezione di Ancona—Osimo dell’Unitalsi, con l’apprezzatissima musica del Maestro Marco Santini.

Come ha ricordato, nel suo intervento introduttivo, il Presidente della Sottosezione Gianluigi Pasqualini, quest’anno l’Associazione compie centoventi anni dalla sua fondazione, e in occasione di questo bel traguardo, papa Francesco ha concesso all’Unitalsi un’udienza speciale giovedì’ 14 dicembre.

Inoltre, in occasione degli 800 anni dalla rappresentazione del primo Presepe a Greccio, presso la chiesa di Santa Maria della Piazza è stata allestita una stupenda mostra con 800 presepi offerti dal francescano padre Nicola Iachini. Come ha ricordato il Presidente, la presenza dei Presepi artistici, parte dei quali sono esposti nella vicina chiesa di San Francesco alle Scale, costituiscono la cornice migliore all’atmosfera natalizia che ha fatto da sfondo al Concerto.

Pasqualini ha poi ringraziato per la disponibilità il Comune di Ancona e l’Arcivescovo di Ancona-Osimo Mons. Angelo Spina che, pur non essendo presente, ha salutato i presenti, ricordando che San Francesco si imbarcò proprio da Ancona per il suo viaggio in Terrasanta.

Dopo la proiezione di alcune diapositive sull’attività dell’Unitalsi, nota per la meritoria organizzazione dei viaggi degli ammalati presso i Santuari Mariani di tutto il mondo, ha preso il pentagramma il violino del Maestro Marco Santini, che ha deliziato tutti con la sua musica, per poco più di un’ora.

Parlare del Maestro Marco Santini è sempre cosa gradita. Violinista e Compositore di fama internazionale, ha iniziato i suoi studi presso il Conservatorio di Fermo, per poi laurearsi a Mannheim in Germania. Dal 2005 si esibisce come primo violino nella Orchestra MANNHEIMER ENSAMBLE, orchestra d’archi che riunisce giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Tornando al Concerto, ai due motivi natalizi, con cui Santini ha iniziato la sua esibizione, sono seguite le interpretazioni di alcune colonne sonore di pellicole importanti, per concludersi con l’Ave Maria di Schubert.

L’apprezzatissimo evento musicale, che ha riscosso il pieno successo del folto pubblico, si è concluso con gli auguri natalizi del presidente Gianluigi Pasqualini a nome di tutta la Sottosezione che, nel ringraziare i presenti, ha ribadito la necessità che il Santo Natale consenta di vivere un momento di serenità, di cui tutti abbiamo un grande bisogno.

All’uscita dalla chiesa, il personale dell’Associazione ha ricordato il Concerto di Natale organizzato alla Cattedrale di San Ciriaco, in programma alle ore 21.00 circa.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it