Candele a Candelara, un week-end tutto da incorniciare

Bilancio positivo per il Ponte che ha attratto pullman e camper da tutta Italia. La visita del vicesindaco Daniele Vimini: “Successo ventennale che continua a stupire”

PESARO – Il week-end dell’Immacolata si chiude con un bilancio particolarmente positivo per Candele a Candelara. Dopo il boom dell’8 dicembre, con oltre 6mila visitatori, la Festa delle fiammelle di cera ha confermato il suo “appeal” anche per le giornate di sabato e domenica. Più di 4mila ingressi nella giornata di sabato a cui si aggiungono i quasi 3mila oggi. Pullman di agenzie turistiche (almeno 80 nei tre giorni) e centinaia di camperisti hanno scelto il mercatino di Candelara per questo Ponte dell’Immacolata.

“Siamo estremamente contenti – dice il direttore artistico, Piergiorgio Pietrelli – perché dopo 20 anni il fascino della nostra festa rimane intatto. Anzi. Accanto ai nuovi visitatori sono tanti anche quest’anno quelli che sono tornati a visitare il nostro mercatino pieno di oggetti unici e particolari. Una selezione di espositori che abbiamo curato negli anni e che oggi offre davvero il meglio dell’artigianato artistico”. Soddisfatto anche il presidente della Pro Loco, Lorenzo Montesi. “Grazie all’esperienza e al lavoro dei nostri volontari, abbiamo fronteggiato con successo anche questo week-end ed in particolare la giornata dell’Immacolata garantendo a tutti sicurezza e godibilità della visita. L’attrattività di Candelara è nota anche se purtroppo si concentra soprattutto sui due momenti di spegnimento della luce elettrica (alle 17.30 e alle 19), e questo crea ovviamente qualche piccola difficoltà nella gestione dei flussi”.

Parole di soddisfazione anche da parte del vicesindaco Daniele Vimini in visita alla festa. “Candele a Candelara – scrive – conferma l’incredibile successo ormai ventennale e riesce sempre a stupire. La mia visita è anche l’occasione per ringraziare l’impegno dei volontari e la passione degli organizzatori, quest’anno anche per una visita al Museo dell’Arte tessile che entrerà a breve nell’offerta museale cittadina di Pesaro Capitale italiana della cultura”.

Gli organizzatori, soddisfatti per i numeri che stanno segnando questa 20esima edizione, consigliano i tanti pesaresi di visitare la festa il prossimo week-end (l’ultimo), ed il meno gettonato, facendo uso delle navette in partenza da e per Pesaro.

Intanto domani, lunedì 11 dicembre è in programma il Concerto di Natale “Operetta e dintorni” (ore 21,15) al Cinema Teatro di Loreto con l’Orchestra Fiati di Candelara con la partecipazione del soprano Reiko Higa e del tenore Alessandro Moccia. In programma musiche di Franz Lehar, Ralph Benatzky, Irving Berling trascritte ed elaborate per l’orchestra di Fiati dal maestro Michele Mangani.

Il concerto, con ingresso libero, è inserito a conclusione della settimana di festeggiamenti della Parrocchia di Loreto in occasione della Festa della Madonna di Loreto che quest’anno si celebra proprio lunedì 11 dicembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it