Sessione formativa di alto livello per la Nazionale italiana pizzaioli alla Moretti Forni

MONDOLFO – Ieri (5 dicembre), Moretti Forni, leader nel settore dei forni statici per pizza e pane, ha tenuto una sessione formativa di alto livello per la Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP) presso il suo innovativo MorettiLAB Learn And Bake, la prima accademia al mondo interamente dedicata alla scienza della cottura.

Corsi e workshop, guidati dai corporate chef aziendali, rappresentano un ulteriore impegno di Moretti Forni nel comunicare quanto sia cruciale considerare il calore come ingrediente fondamentale, pari all’importanza di un impasto realizzato con maestria.

Oltre 30 Pizza Chef provenienti da tutta Italia si sono riuniti per una formazione focalizzata sulle innovazioni tecnologiche presenti nei forni della serieX, serieS, serieT e Neapolis.

La vasta gamma di forni si contraddistingue per le molteplici tecnologie brevettate e per le esclusive funzionalità. L’obiettivo è garantire estrema semplicità d’uso e una riduzione netta dei consumi energetici, promuovendo oltre la sostenibilità ambientale anche quella lavorativa. Grazie a tali innovazioni gli addetti possono massimizzare il tempo, investendolo in altre attività. Inoltre, i forni sono stati ottimizzati per assicurare maggiore vivibilità e massima sicurezza per l’operatore.

Su tutte le gamme si sono approfondite le quattro modalità di lavoro: Cottura, Rigenero, Precottura e Refining®, che offrono al professionista ampia flessibilità, permettendogli di creare cicli di cottura personalizzati secondo la propria ricetta, inserendo: tipo di farina, pezzatura, grado di idratazione e consistenza, ottenendo sempre un risultato perfetto.

Lavorare con Moretti Forni diviene ancora più facile in quanto tutti i forni sono controllabili da remoto tramite la Smartbaking App, che rivoluziona la gestione e consente impostazioni personalizzate applicabili da qualsiasi luogo, con la possibilità di ottenere anche un report sempre aggiornato sui consumi.

In conclusione, Moretti Forni riafferma il proprio impegno nella formazione e nell’innovazione, mettendo a disposizione degli operatori del settore le tecnologie più avanzate e le conoscenze approfondite necessarie per eccellere nel proprio business.

MorettiLAB Learn And Bake continua a essere il luogo privilegiato per esplorare e approfondire il mondo della cottura, con la garanzia della firma distintiva di Moretti Forni: “Il calore è un ingrediente®️. Per un risultato perfetto deve essere di ottima qualità”.

