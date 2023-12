Ceccarelli: “Anche a Mondolfo si deve garantire la presenza giornaliera del medico dalle 8 alle 24”

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Ci ha tenuto ad annunciare, in anticipo, l’accordo integrativo regionale con i sindacati dei medici di base delle Marche.

Così l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ad Urbino, in occasione del consiglio comunale monotematico sulla sanità, tenutosi lunedì 4 dicembre, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dell’assessore regionale Francesco Baldelli e della direttrice della Azienda Sanitaria di Pesaro-Urbino Nadia Storti.

Un accordo che distribuisce 4 milioni complessivi, per il 2023 e 2024 ai medici di base, per le indennità suppletive per collaboratori di studio ed infermieri, per le attività vaccinali delle diverse campagne vaccinali, per incentivi alla medicina di gruppo e di rete così da poter realizzare le Aggregazioni Funzionali Territoriali tra medici, nella speranza di poter allungare l’orario giornaliero di presenza medica fino alle 24.

Anche l’accordo integrativo regionale dell’8 marzo 2022, fu salutato entusiasticamente come modello per garantire il mantenimento di tutte le postazioni della guardia medica/continuità assistenziale esistenti nelle Marche, almeno fino alle ore 24 di ogni giorno.

Accordo, per questo aspetto, che non risulta essere stato mai applicato in nessuna parte della Regione Marche.

Non vorremmo che il recente accordo, almeno per il prolungamento dell’orario della presenza medica, facesse la fine del suo “fratello maggiore”.

La notizia buona l’ha comunicata la dottoressa Nadia Storti, direttrice generale della Azienda Sanitaria di Pesaro-Urbino.

Per arginare l’esodo dei medici di base ha autorizzato i dottori Dario Bartolucci – Petriano, Loris Ceccolini – Mercatino Conca, Anchise Enea – Pergola, Vittorio Pecorelli- Cagli e Roberto Latessa – Piobbico a rimanere in servizio per l’attività di assistenza primaria oltre il 70° anno d’età.

Infine il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha chiesto la possibilità di ripetere tale tipo di incontro con tutta l’assemblea dei sindaci della provincia di Pesaro-Urbino.

Giusta rivendicazione che va senza dubbio avallata da tutti i sindaci.

Per quanto ci riguarda chiediamo a tutti i consiglieri comunali del nostro Comune di attivarsi per monitorare l’applicazione dell’accordo integrativo regionale annunciato il 5 dicembre.

Soprattutto per la possibilità di organizzare tra i medici di base esistenti nel comune ed i medici incaricati di guardia medica la presenza giornaliera del medico almeno dalle 8 alle 24.

www.laltrogiornale.it