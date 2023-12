La band One Way conquista il pubblico di Ancona offrendo emozioni ed energia

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Ad “Ancona che brilla-la Meraviglia del Natale”, il Gruppo Musicale One Way si è esibito per la gioia dei tanti visitatori, che in questi giorni vengono attratti dalle luci scintillanti del centralissimo Corso Garibaldi, oltre che dal Presepe artistico e dall’Albero ubicati in Piazza Roma.

Va subito detto che le basse temperature hanno determinato un improvviso abbassamento della voce di Serena Rossi, che quindi non si è potuta esibire a piazza Roma.

A questo punto, dopo una rapida consultazione, One Way ha pensato di inserire Serena Lazzari, figlia del chitarrista Alessandro, in qualità di corista, in modo da non lasciare sola Giulia Cecconi, altra importantissima voce della Band. Serena non si è certo perduta d’animo, lo smarrimento non alberga a casa Lazzari, e l’insolita composizione della Band è stata gradita dal pubblico.

Il freddo ha continuato a farsi sentire, e anche per questo il the caldo che la signora Francesca, moglie di Alessandro e al tempo stesso mamma di Serena, ha distribuito ai componenti del Gruppo per confortare un’esibizione non certo aiutata dal clima rigido invernale, è stato particolarmente apprezzato.

Le quindici canzoni del repertorio nazionale ed internazionale di One Way hanno trasmesso emozione ed energia, anche grazie al palcoscenico e alle luci messi a disposizione dal Comune di Ancona.

Ultima canzone, prima del congedo, è stata “Oh Happy days”, nota in tutto il mondo. I Giorni Felici dell’allegro motivetto, come si conviene all’arrivo di una Festa tanto attesa, quale è appunto il Natale, possano essere di buon auspicio per vivere un momento sereno, di cui noi tutti abbiamo un grande bisogno.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

