Nei Borghi della provincia di Ancona al via il “Natale in (Pro) Loco 2023”

SAN MARCELLO – Si sviluppa in altezza per 6 metri; 123 chilometri di filo, 800 ore di lavoro, 1800 piastrelle all’uncinetto: questo “L’albero delle donne – un filo rosso che unisce” che si è acceso nel “Castello di Babbo Natale” a San Marcello.

In questo modo si è inaugurato il ‘Natale in (Pro) Loco 2023’ nei Borghi della Provincia di Ancona, l’iniziativa che mette insieme le manifestazioni del periodo natalizio organizzate dalle tante Pro Loco della Provincia di Ancona.

Presenti all’inaugurazione il presidente UNPLI Ancona Loredana Caverni e alcuni consiglieri del Comitato provinciale, il presidente della Pro Loco di San Marcello Giulio Collamati, il sindaco Graziano Lapi, il consigliere UNPLI Macerata Guido Maria Carioli, il presidente UNPLI MARCHE Marco Silla. Presente in rappresentanza della Regione Marche il consigliere regionale Marco Ausili.

“Natale in (Pro) Loco” – come fa presente il Comitato UNPLI di Ancona – proseguirà fino al 7 gennaio con manifestazioni organizzate in ben 26 località della Provincia di Ancona.

Oltre al volantino già disponibile presso tutte le sedi Pro Loco, è possibile consultare l’elenco degli eventi e tutte le notizie utili sul sito www.lebellemarche.it

Anche per l’anno 2023 il progetto ‘Natale in (Pro) Loco ha il sostegno finanziario della Regione Marche che crede fortemente nell’operato delle Pro Loco e dei tanti volontari. I nostri Borghi, specie quelli più piccoli come San Marcello, scelto per dare il via al ‘Natale in (Pro) Loco, vivono grazie alle tante iniziative organizzate in questo periodo ma anche durante tutto il corso dell’anno.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it