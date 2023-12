Anche l’Associazione Marchigiana Velocipedi Storici premiata dalla Federazione Ciclistica Italiana

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Alla festa del Comitato Regionale Marche della Federazione Ciclistica Italiana sono stati premiati circa 90 atleti e 70 società.

La manifestazione intitolata ”Lo sport nella crescita dei Giovani”, patrocinata dal Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche è iniziata con il saluto del Sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, dell’Assessore al Turismo Andrea Giombi e del Presidente del Comitato FCI delle Marche Lino Secchi.

Sono quindi stati assegnati importanti riconoscimenti ai Sindaci dei Comuni che negli ultimi mesi hanno aderito al progetto “Bike Hospitality” della Federazione Ciclistica Italiana e precisamente Castelraimondo, Camerino, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole,

Matelica, Mergo, Serra San Quirico.

Dopo il saluto del presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, sono iniziate le premiazioni degli atleti e delle società che si sono contraddistinte nella stagione 2023 con importanti risultati e con proficuo impegno.

Tra i premiati anche l’Associazione Marchigiana Velocipedi Storici, che ha ricevuto un’importante targa commemorativa “per l’eccellenza nella gestione del Museo dei Mestieri in Bicicletta di Fabriano”, un riconoscimento che Valentino Agostinelli, Vice- Presidente dell’Associazione Fabrianese e Responsabile del Museo ha tenuto a precisare “appartiene a tutti gli associati che hanno contribuito al raggiungimento di quest’importante traguardo” e “anche alla Città di Fabriano, che merita di avere un luogo di storia, società e tradizioni popolari e locali come il Museo dei Mestieri in

Bicicletta”, sempre più parte integrante del percorso turistico della Città assieme al Museo della Carta e della Filigrana e alla Pinacoteca civica Molajoli.

“Proprio in previsione di un percorso unico – evidenzia Valentino Agostinelli – con il Museo della Carta e Filigrana, la Pinacoteca civica Molajoli e tutti gli altri istituti della cultura che intendono muoversi sia l’Associazione che il Museo, in modo da offrire la più vasta opportunità turistico-culturale ai residenti e ai turisti stranieri.

Nel frattempo – anticipa Agostinelli – per Dicembre il Museo dei Mestieri in Bicicletta ha previsto diverse aperture speciali in occasione delle festività natalizie: sarà infatti aperto ai visitatori

anche l’8, il 13, il 26, il 27 Dicembre e il 1 Gennaio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30. Permangono le aperture standard ogni fine settimana dal Venerdì alla Domenica con i medesimi orari”.

Altro elemento anticipato dal vicepresidente dell’Associazione Fabrianese e Responsabile del Museo: “Sono in arrivo un nuovo allestimento, che riduce la sezione dedicata alla storia evolutiva in favore di un maggior numero di biciclette dei mestieri e altre novità

come l’introduzione di alcuni laboratori natalizi che verranno comunicati a breve sulle pagine Facebook e Instagram del Museo e sul sito web www.mestieriinbicicletta.com

