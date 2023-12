Incendio al Cante di Montevecchio di Fano: bruciata una stanza, nessun ferito

FANO – Nessun ferito e una stanza distrutta al Cante di Montevecchio di Fano a causa dell’incendio esploso questo pomeriggio intorno alle 15.30 nel pianterreno della struttura situata in via Palazzi all’angolo con via Negusanti.

Sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Fano con due autobotti, e le Forze dell’Ordine locali per bloccare la strada di accesso.

L’incendio è stato domato senza eccessivi problemi e l’intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso per accertare le cause del rogo che è partito dalla stanza di una delle ospiti del Cante, una ragazza minorenne che in quel momento fortunatamente non si trovava nella stanza. È certo che il tempismo e la professionalità dei Pompieri di Fano ha evitato che questo episodio assumesse ben altre proporzioni considerando che il Cante ospita attualmente qualche decina di persone.

“Abbiamo fermato le fiamme in poco tempo prima che invadessero la struttura. Probabilmente – ha dichiarato il responsabile del Distaccamento di Fano dei Vigili del fuoco – il fuoco potrebbe essere stato generato da un corto circuito elettrico, forse dovuto a qualche dispositivo difettoso quali Tv o altro. Stiamo conducendo gli accertamenti proprio ora e non possiamo dirlo ancora con certezza”.

Il Cante di Montevecchio, è gestito dal 1995 dall’Associazione “Cante di Montevecchio – Diritti al futuro”, si occupa, nel rispetto del lascito voluto dai Duchi di Montevecchio risalente ai primi del ‘900, di offrire servizi educativi per minori e per nuclei madre-bambino/i. Di recente realizzazione al suo interno una Casa di Accoglienza per donne vittima di violenza e/o costrette alla prostituzione e una Casa di Riposo residenza protetta per anziani non autosufficienti.

“Possiamo dirci fortunati che non sia accaduto nulla di più grave: la camera di una nostra giovane ospite – spiega il presidente dell’Associazione dottor Giovanni Di Bari presente nella struttura durante l’incidente – è andata a fuoco e si è riempita subito di fumo che ha invaso anche altre parti della struttura, ma in quel momento nessuno si trovava all’interno della camera. L’intervento dei Pompieri ha contenuto l’incendio a quella sola stanza. Ora dobbiamo cercare di capire com’è potuto accadere e adoperarci per ripristinare all’uso quello spazio”. (pmr)

