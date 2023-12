Domenica ad Ancona la band One Way si esibisce in Piazza Roma

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Nell’ambito delle manifestazioni previste da “Ancona che brilla – La Meraviglia del Natale”, domenica 3 dicembre, alle ore 18.30, accanto al caratteristico Albero del periodo natalizio, suonerà il Gruppo Musicale One Way .

Oltre alle splendide voci di Serena Rossi e Giulia Cecconi, One Way, composta da Simone Carotti al basso, Alessandro Lazzari alle chitarre, Matteo Lentini alle tastiere e Mauro Mosciatti alla batteria, non mancherà di emozionarci con il suo vasto repertorio nazionale ed internazionale. Naturalmente, dato il periodo, verranno proposti alcuni brani di Natale, per la gioia dei grandi e dei piccini.

D’altra parte, l’atmosfera delle Feste ben si addice ad una Band, rigorosamente Made in Marche, che non è nuova a suonare nelle pubbliche piazze.

Il momento canterino, subito dopo lo spettacolo che accompagnerà sabato l’accensione del caratteristico Albero di Natale, comporta una certa responsabilità, ma le amiche e gli amici di One Way lo sanno benissimo e non vorranno certamente sfigurare.

Appuntamento quindi con la musica di One Way a Piazza Roma nel tardo pomeriggio di domenica prossima.

