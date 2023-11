I lavoratori dell’ex Caterpillar ricevuti in Consiglio comunale / Foto

JESI – I lavoratori dell’ex Caterpillar hanno preso parte, questa mattina, a Jesi, alla seduta del Consiglio comunale.

Nella circostanza è stato anche letto – da Davide Fiordelmondo – un documento con il quale viene ribadita, da parte di tutti i lavoratori, la volontà di voler tornare al più presto in azienda.

Secondo quanto si è ultimamente appreso l’azienda ha recentemente annunciato per lo stabilimento di via Roncaglia il progetto che prevede l’installazione di nuovi macchinari che serviranno per la produzione di componenti per l’automotive ed in particolare per Lamborghini.

(Le foto sono di Pierpaolo Mascia)

