Il 7 dicembre a Fano Consiglio comunale aperto sui problemi della sanità

FANO – “Il tema della sanità sul territorio sarà al centro del consiglio comunale aperto in programma a Fano nel pomeriggio del 7 dicembre prossimo. A raccogliere l’invito del consiglio comunale sarà il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Come correttamente ieri ha detto il sindaco Seri, il presidente Acquaroli aveva dato disponibilità per oggi, mercoledì 29 novembre, ma, a causa di un impegno istituzionale del sindaco a Bruxelles, hanno convenuto per la nuova data.

“Un intervento a tutto campo per affrontare nodi e prospettive dell’organizzazione, delle competenze e delle strutture nuove ed esistenti a seguito della recente riforma sanitaria con cui il centrodestra regionale ha risposto alla domanda di salute dei cittadini a cui per lungo tempo non è stata data risposta”, come fa sapere il consigliere regionale Luca Serfilippi.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it