“Sulle note del violino”, ad Ancona un concerto organizzato da Unitalsi con il maestro Marco Santini

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Sabato 9 dicembre, alle ore 18.00, presso la chiesa di Santa Maria della Piazza, la Sottosezione di Ancona-Osimo dell’Unitalsi organizza un concerto del Maestro Marco Santini.

Facendo seguito al concerto tenutosi lo scorso 5 gennaio, Unitalsi propone un altro bel momento musicale, questa volta incentrato sul violino del Maestro e compositore Marco Santini. Non a caso “Sulle note del violino” è il titolo dell’iniziativa, volta a ricreare un clima, quello che si vive nel periodo di Avvento che prepara il Santo Natale.

Quest’anno – non dobbiamo dimenticarlo – il mondo vive un periodo storico particolarmente difficile. Al conflitto russo-ucraino, iniziato nel febbraio dello scorso anno, dal mese di ottobre noi tutti siamo in apprensione per il riaccendersi della guerra, mai sopita peraltro, che contrappone gli israeliani ai palestinesi. Non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti di fronte a situazioni del genere, che richiedono una preghiera speciale e la necessità che si compia qualsiasi sforzo per arrivare alla tanto sospirata pace.

Marco Santini rappresenta un’eccellenza non solo marchigiana. Osimano, dopo il Diploma conseguito al Conservatorio di Fermo, si è laureato in Germania presso la scuola Hochschule fur Musik and Darstellende Kunst di Mannheim. Il suo violino è risuonato nei diversi continenti e le sue composizioni si propongono di dare vita ad un nuovo genere musicale risultato della contaminazione tra le varie espressioni del pentagramma.

La musica – ormai è assodato – rappresenta un formidabile veicolo di diffusione della civiltà in ogni angolo del globo terraqueo.

Unitalsi Associazione Ecclesiale, da sempre attiva nella sua missione di aiuto e accompagnamento delle persone fragili, dei disabili e degli anziani, con particolare attenzione agli ammalati, continua il suo cammino fatto di tante belle iniziative come i pellegrinaggi ai Santuari Mariani.

Domenica 3 dicembre alle ore 10.30, presso il Duomo di Ancona, verrà celebrata la Santa Messa con l’Arcivescovo Mons. Angelo Spina in occasione della Giornata Nazionale dell’Adesione in cui si rinnova il nostro impegno ad essere Chiesa e testimoni del Vangelo sull’esempio di Maria, dei profeti e degli apostoli.

La giornata segna l’inizio delle attività dell’anno che sta per iniziare e che tutti si augurano possa determinare una svolta per le tante sofferenze che affliggono l’umanità.

