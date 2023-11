Scopri la Christmas limited edition di Fernet-Branca e arricchisci di eleganza la tua collezione

Il Natale è la stagione delle luci scintillanti, delle risate calorose, dei momenti trascorsi in compagnia delle persone care e dei regali scambiati sotto l’albero che rendono le feste ancora più speciali creando ricordi indelebili nella mente delle persone. Quest’anno, immergersi nell’atmosfera magica del Natale è ancora più bello con la nuova Edizione Speciale di Fernet-Branca, uno speciale regalo che non solo aggiunge un tocco di eleganza alla casa e arricchisce le collezioni di tutti gli appassionati, ma celebra anche la ricca tradizione di questo iconico amaro italiano.

Lo special pack per il Natale 2023 presenta una nuova grafica, con in regalo il prezioso bicchiere, che rivisita in chiave pop il celebre manifesto del 1920 firmato dall’agenzia parigina Magà. Al centro di questa straordinaria rappresentazione visiva c’è il protagonista indiscusso: l’alligatore allegro e baldanzoso, divenuto leggenda per la sua capacità di sorridere dopo un lauto pasto, invece di versare le sue famose lacrime.

La grafica esclusiva di questa Limited Edition 2023, curata con maestria dall’agenzia Manifesto Creativo, circonda l’alligatore con parole colorate, ironiche e incoraggianti come “cenoni non vi temiamo”, “pronti per ricominciare”, “buona digestione bella gente” e ancora “sono sorrisi non lacrime di coccodrillo”. Queste parole aggiungono un tocco di positività e buonumore, perfettamente in sintonia con lo spirito natalizio e con le grandi abbuffate che ci aspettano.

La leggenda narra che il coccodrillo, invece di sentirsi appesantito dopo un abbondante pasto, sorride spensierato, sostenendo con fierezza una bottiglia di Fernet-Branca. Questo gesto simbolico rappresenta il rimedio impeccabile per continuare la festa senza pesi sullo stomaco. La storia di questo coccodrillo diventa il cuore pulsante dell’Edizione Limitata, un racconto avvincente che unisce tradizione, gusto e allegria.

Oltre all’esperienza visiva straordinaria, il nuovo Special Pack la possibilità di degustare l’inimitabile amaro di Fratelli Branca Distillerie, prodotto in cui la ricetta segreta tramandata di generazione in generazione si rivela in tutta la sua complessità, regalando un sapore distintivo e avvolgente in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.

Il nuovo Pack, completo di un bicchiere esclusivo, diventa non solo un omaggio alla bellezza delle tradizioni italiane, ma anche un pezzo unico da aggiungere a qualsiasi collezione che si rispetti. Regalando Fernet-Branca si decide quindi di regalare non solo un liquore di qualità, quello che molti considerano il miglior amaro al mondo, ma un prodotto che celebra l’autenticità e l’eleganza tipicamente italiane.

Che si scelga di acquistare Fernet-Branca per aprire la bottiglia in compagnia e deliziare i commensali con il sapore unico e autentico di questo amaro alle erbe dalla storia straordinaria o lo si voglia portare in regalo, Fernet-Branca con la sua edizione delle feste saprà allietare il Natale rendendola l’occasione magica di condivisione che ci si aspetta.

Ogni sorso di Fernet-Branca, del resto, è un viaggio nel tempo e nella tradizione italiana, un’esplosione di eleganza e gusto che renderà le festività ancora più indimenticabili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it