Il forte vento causa danni in tutta la regione, bloccata anche la linea ferroviaria

ANCONA – Sono circa 120 gli interventi svolti dai vigili del fuoco marchigiani per fronteggiare le richieste di soccorso causate dall’ondata di maltempo che sta interessando la nostra regione.

Gli interventi effettuati sono stati per alberi o rami caduti sulle sedi stradali, infissi o tettoie pericolanti.

Da segnalare l’interruzione, in via precauzionale, della linea ferroviaria adriatica per un palo caduto in prossimità dei binari, traffico riaperto dopo la rimozione dell’oggetto.

Al momento non si segnalano particolari criticità.

Le foto sono relative all’intervento svolto ad Altidona, in provincia di Fermo, per un albero caduto sulla sede stradale con due auto lievemente coinvolte, ma non ci sono stati feriti.

Alle ore 18 di oggi gli interventi erano così suddivisi per provincia: Pesaro Urbino 15, Ancona 57, Macerata 10, Fermo 20, Ascoli Piceno 20.

