Moretti Forni premiata come impresa best performer 2023

MONDOLFO – Si è tenuta presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro la premiazione indetta dal Centro Studi ItalyPost, che ha visto protagoniste le mille imprese best performer della regione Marche.

Il centro studi ha sottoposto a un attento scrutinio le imprese più virtuose di 10 province e 5 regioni italiane, individuando le 15 mila eccellenze presenti nei territori industrializzati del Bel Paese.

Queste aziende, selezionate in base a rigorosi criteri applicati ai bilanci d’esercizio degli ultimi quattro anni, si sono contraddistinte per essersi orientate verso una crescita sana e robusta.

Indagini mirate, basate su parametri finanziari rigorosi, rivelano i veri fulcri del tessuto economico in grado di innescare una crescita stabile all’interno del sistema socio-territoriale. In tale contesto, il fatturato non è il solo indice che viene preso in considerazione, bensì la sua capacità di generare valore costante nel tempo e di attivare processi di sviluppo esterni attraverso strategie trasversali che vanno oltre la mera dimensione aziendale.

“Svilupparsi, per far sviluppare un territorio”; questa la sintesi esposta dal founder di ItalyPost, Filiberto Zovico, che introduce la premiazione presentando in conferenza alcune delle aziende premiate.

Moretti Forni, con più di 75 anni di esperienza, guidata dalla filosofia dello SmartBaking ®, genera e fa generare business nei territori attraverso i suoi utilizzatori che accedono sempre di più a una cottura di qualità, veloce, versatile, programmabile, e soprattutto facile e sostenibile.

Nel contesto dell’evento di premiazione, il CEO di Moretti Forni, Mario Moretti, ha preso la parola durante la conferenza sottolineando l’impegno dell’azienda verso il futuro dell’innovazione. Ha evidenziato come questa direzione stia consentendo la produzione di forni di altissima qualità, capaci di massimizzare gli investimenti. Ha inoltre esposto l’approccio proattivo di Moretti Forni nell’offrire assistenza continua a ciascun utilizzatore attraverso un servizio dedicato e un’accademia di chef aziendali, pronti a fornire consulenza sette giorni su sette.

“Stiamo sviluppando forni con intelligenza di secondo livello”, dichiara il dottor Moretti. “Il futuro risiede nel facilitare la vita all’operatore. Oggi siamo in un comparto dove i locali pubblici e la ristorazione soffrono di deprofessionalizzazione e scarsezza di reperimento di personale, una volubilità che genera un alto turnover. I nostri forni sono stati pensati proprio per risolvere questa problematica. Le macchine diventano assolutamente semplici da utilizzare, con capacità decisionale autonoma e coerente con la volontà del ristoratore, al fine di affrontare più agevolmente il proprio business.”

La manifestazione si è dimostrata un’importante piattaforma di scambio e dialogo tra gli imprenditori best performer marchigiani, su come affrontare insieme le nuove sfide che il mercato imporrà alle imprese. In un contesto sempre più orientato verso pratiche green e soluzioni smart, l’evento ha fatto emergere il dinamismo e l’agilità delle imprese della regione nel cogliere le opportunità emergenti. Un segnale chiaro per Moretti Forni che è pronta ad interpretare il futuro dell’innovazione e della sostenibilità.

