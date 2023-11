Grazie a Bilò ed Elezi finanziati progetti per l’acquisto di nuovi mezzi per la Polizia locale

ANCONA – Dalla Regione oltre 264mila euro destinati ai Comandi di Polizia locale della provincia di Ancona per cofinanziare l’acquisto di nuovi mezzi e strumentazioni, per implementare le strumentazioni e i mezzi esistenti, per la manutenzione straordinaria. Beneficeranno del bando complessivamente 13 progetti tre dei quali sono di rete.

“Un investimento complessivo di 575mila euro di cui quasi la metà destinato alla nostra provincia a dimostrazione del positivo lavoro di squadra con l’assessore e vicepresidente Filippo Saltamartini– spiegano per la Lega in Consiglio regionale il vicecapogruppo Mirko Bilò e la consigliera Lindita Elezi (nella foto) – Come Lega regionale restiamo concentrati sul problema della sicurezza con la consapevolezza che i Comuni vanno supportati il più possibile in virtù del loro ruolo di primo presidio territoriale, essenziale soprattutto per l’indispensabile attività di prevenzione”.

Sono risultati finanziati i progetti di rete che vedono coinvolti Cupramontana (capofila), Unione Comuni Misa-Nevola e Unione Comuni “Le Terre di Marca Senone”, quello della Provincia di Ancona e i comuni di Serra de’ Conti, Sassoferrato, Monte Roberto, Castelbellino, Jesi, Fabriano, Osimo, Senigallia, Ancona.

