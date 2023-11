Cagli ricorda sabato le “mitiche” Olimpiadi Vitt ed il GiroGiac

CAGLI – L’entusiasmo che ha suscitato l’iniziativa del Centro don Sturzo di Cagli fa pensare alla classica frase: “Cinquanta anni e non dimostrarli”. E’ trascorso infatti ormai mezzo secolo da quando i “giovani” di Cagli e delle frazioni del comune nati negli anni ’50 e ’60 organizzavano ed hanno ancora ben vive nella memoria le gare che per quasi quindici anni verso il mese di settembre, negli anni dal 1965 in poi animavano le “mitiche” Olimpiadi Vitt ed il GiroGiac che l’Azione Cattolica dell’epoca, con l’aiuto dei parroci e di tanti volontari, organizzava con la partecipazione di decine di giovani atleti.

Calcio, ciclismo, corsa, giavellotto, lancio del peso, nuoto, pallacanestro, pesca, podistica, salto in alto, salto in lungo, tennis, tennistavolo, ma anche scacchi erano sport praticati dai ragazzini di allora

A quegli anni che in tanti ricordano con nostalgia e la soddisfazione di esserne stati partecipi il “Centro don Sturzo” di Cagli con la collaborazione delle parrocchie dedica un pomeriggio con proiezione di video d’epoca girati in Super 8 e decine di foto tutte rigorosamente in bianco e nero, materiale che è stato recuperato da un oblio durato alcuni decenni nei quali era rimasto quasi dimenticato negli scaffali o in scatoloni impolverati e che il Centro don Sturzo vuole riportare alla visione dei tanti che ancora ricordano con gioia quelle gare, quelle coppe, quelle pedalate.

L’incontro si terrà sabato 25, alle ore 15,45, presso il salone dell’episcopio in Corso XX Settembre a Cagli.

