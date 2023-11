Da sabato in mostra a Mondolfo le opere di sei artiste contemporanee

MONDOLFO – Sabato (25 novembre), alle ore 18, s’inaugura a Mondolfo la mostra “ELEMENTI, Visioni multiple di materie prime”, a cura di Simona Zava e Alessandro Barulli. Un progetto dedicato interamente all’arte contemporanea al femminile, promosso e organizzato dal Comune di Mondolfo in collaborazione con Sayato Art Boutique. Per l’occasione il Salone Aurora del Complesso Monumentale di Sant’Agostino ospita le opere di sei artiste contemporanee, protagoniste dell’iniziativa: Roberta Guarinoni, Angelica Lucchetti, Sonia Scaccabarozzi, Sondra Segala, Francesca Torchia, Anna Tozzi.

L’evento si apre in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un invito a dar forza a tutte le donne e ribadire il grande potenziale sociale che l’arte custodisce come valore intrinseco.

Sei donne, sei artiste, alcune legate al territorio delle Marche, altre provenienti da diverse parti d’Italia, ognuna con le proprie peculiarità e i propri percorsi professionali e culturali, si misurano in questa nuova esposizione, con l’obiettivo di raccontare il complesso e ricco mondo interiore che viene restituito allo spettatore grazie alle loro opere.

La materia è il filo conduttore della mostra, come elemento primordiale, tangibile, ma allo stesso tempo duttile e capace di trasformarsi “in altro”, acquisendo nuova forma e sostanza.

Dalla pittura eterea di Roberta Guarinoni, alle delicate installazioni in ceramica di Angelica Lucchetti, alle raffinate opere in metallo di Sonia Scaccabarozzi, all’incontro materico di legno e juta di Sondra Segala, fino alle trame artistiche di metalli di Francesca Torchia e alle crepe incise d’oro di Anna Tozzi, in arte Atò, l’esposizione è un tributo all’arte al femminile e all’instancabile ricerca, affrontata con passione e dedizione, delle sei protagoniste.

“La scelta di inaugurare il 25 novembre,” – dichiarano la presidente del Consiglio con delega alle Pari opportunità Serena Pennoni e il consigliere con delega alla Cultura Even Mattioli – “in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta anche un’importante occasione di sensibilizzazione sul tema, purtroppo tristemente noto e attuale. La collettiva Elementi è l’elegante espressione di sei artiste, di sei diverse modalità creative e tecniche realizzative, di sei diversi modi di osservare e interpretare la realtà, di sei diverse raffinate sensibilità. Il progetto espositivo curato da Simona Zava e Alessandro Barulli è un’opportunità per entrare in contatto con il talento e lo sguardo di sei donne, incontrando le loro opere, frutto di una ricerca personale, introspettiva, intima”.

L’appuntamento con Elementi, Visioni multiple di materie prime, è quindi fissato per sabato 25 novembre, alle ore 18, con il vernissage che vedrà la presenza delle artiste autrici delle opere in mostra.

La mostra è visitabile fino a domenica 14 gennaio 2024, negli orari di apertura del museo. L’ingresso e le visite guidate sono gratuiti.

