Sabato mattina a Fermo la Festa dello Sport del Coni con la consegna di 45 riconoscimenti

FERMO – La Sala comunale della Chiesa di San Filippo di Fermo apre le porte alle stelle dello sport della provincia di Fermo il prossimo 25 novembre alle 10:30 in occasione dell’annuale Festa dello Sport, organizzata dal CONI Fermo con i patrocini di Regione Marche, Provincia e Comune di Fermo.

Sono anni d’oro per lo sport a livello nazionale e il movimento sportivo attorno a Fermo ha confermato anche quest’anno le sue grandi qualità, con risultati che toccano l’impegno degli atleti ma anche le società, dirigenti, tecnici, arbitri, giornalisti sportivi e organizzatori di eventi.

La Delegata del CONI Fermo, Cristina Marinelli, non nasconde la soddisfazione e la sua gratitudine a tutto lo sport provinciale: “Siamo felici di poter onorare il lavoro degli sportivi ma anche di coloro che operano nel settore sportivo e vogliamo ringraziare tutti coloro che permettono questo, che ogni anno credono e si muovono in quello che è il mondo dello sport. Vogliamo ringraziare anche tutti coloro che parteciperanno e che insieme a noi saranno felici di poter festeggiare questi importanti successi del territorio fermano che è sempre più presente nel contesto sportivo. La quantità di benemerenze e meriti sportivi sono l’indice di un territorio che sta lavorando bene nello sport inteso come prestazione agonistica ma anche come benessere della persona.”

“Concludiamo un altro anno di grande sport per la nostra Regione – dichiara Fabio Luna, Presidente CONI Marche – Sabato prossimo sarà bellissimo ritrovarci per celebrare tutti insieme i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore. Avremo in sala tanti protagonisti della scena sportiva nazionale, i cui successi si riverberano positivamente sull’immagine delle Marche a 360° gradi.

Questi i Premi C.O.N.I. che saranno assegnati:

Stelle d’Argento al Merito Sportivo

A.S.D. Lega Navale Italiana Sez. Porto San Giorgio VELA

Stelle di Bronzo al Merito Sportivo

Francesco Andrenacci BILIARDO SPORTIVO

Cristiano Catalini FIGEST

Mario D’Annibali CALCIO

Vittorio Perticarini PALLACANESTRO

Luciano Romanella PUGILATO

Massimo Romanelli CICLISMO

A.S.D. Cobra Fermo TIRO ALLA FUNE

Medaglie di Bronzo al Valore Atletico

Francesco Belà GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Samuele Borraccini GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Alberto Camerlengo MOTONAUTICA – 4° Classificato nel Campionato Mondiale Moto d’Acqua Cl. Free Style

Stefano Cintio GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Daniele Cugnigni GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Sara Cutini GINNASTICA – 2^ Classificata nel Campionato Europeo Ginnastica Aerobica – Gruppo

Luciano Ferracuti GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Cristiano Ferrara GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Francesco Francavilla GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Luigi Luciani GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Carlo Macchini GINNASTICA – 4° Classificato nel Campionato Mondiale Ginnastica artistica – Sbarra

Lorenzo Mancini GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Enrico Marchionni GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Andrea Mignani GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI –

Campione Italiano Tiro alla Fune

Luigi Olivieri GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI –

Campione Italiano Tiro alla Fune

Davide Onori GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – Campione Italiano Tiro alla Fune

Graziano Pagliarini GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI –

Campione Italiano Tiro alla Fune

Devis Palmieri GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI –

Campione Italiano Tiro alla Fune

Premio C.O.N.I. Comitato Regionale Marche

Premio “Terzo Censi” – Atleta Esemplare

Sofia Pistolesi BOCCE

Premi C.O.N.I. Comitato Provinciale Fermo

Diplomi al Merito Sportivo

Alberto Mattii AUTOMOBILISMO

Massimiliano Vitali AUTOMOBILISMO

Alessio Ciccoli JU-JITSU

Daniele Liberatore JU-JITSU

Mattia Cruciani JU-JITSU

Serena Fioretti JU-JITSU

Manuele Marinozzi DANZA SPORTIVA

Sara Romagnoli DANZA SPORTIVA

Matteo Levantesi GINNASTICA ARTISTICA

Mario Macchiati GINNASTICA ARTISTICA

Luca Marcozzi SUMO

Maria Bertola SUMO

Matthew Foresi PUGILATO

A.s.d. Nike Fermo PUGILATO

Maria Ferracuti TIRO A SEGNO

Sofia Cardinali ATLETICA LEGGERA

A.s.d. M&G Scuola Pallavolo PALLAVOLO

A.s.d. Virtus Servigliano Tennis Tavolo TENNIS TAVOLO

