Grande partecipazione di pubblico all’apertura di “Creativity in Fabriano”

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Taglio del nastro di “Creativity in Fabriano” presso i locali di BPER Banca, in Piazza Giambattista Miliani 16.

Grande partecipazione di pubblico, come nelle grandi occasioni, alla presenza delle amministrazioni pubbliche, degli imprenditori e del pubblico che ha affollato i locali di BPER Banca per ritrovare quella passione creativa che gli imprenditori fabrianesi si sono tramandati nel tempo.

La mostra “Creativity in Fabriano”, ideata da Confindustria Ancona continua a celebrare il forte legame tra cultura e imprenditoria che esiste nel territorio fabrianese.

Diciannove le aziende espositrici: Air Force spa, Ariston spa, B.S. Service srl, Clementi srl, Diasen srl, Domus srl, Electrolux Italia spa, Elettromatic srl, Elica spa, Faber spa, Fondazione Fedrigoni Fabriano, Fedrigoni spa (Self Adesive), Fedrigoni spa (Paper), I.M.E.L.C.A. srl, Mar.bre srl, Meccanotecnica Centro srl, SPM Instruments srl, Whirlpool EMEA.

All’inaugurazione presenti il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e l’Assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi a portare il saluto delle amministrazioni pubbliche, mentre per Confindustria erano presenti il Presidente Pierluigi Bocchini e Federica Capriotti.

Presenti anche i partner del progetto: Domenico Guzzini, Presidente Associazione Il Paesaggio dell’Eccellenza ETS, Francesco Merloni, presidente Fondazione Aristide Merloni, Andrea Agostini, Presidente Fondazione Marche Cultura, Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche, Omar Ceci, Direttore Filiale Fabriano BPER Banca.

A coordinare gli interventi Alessandro Carlorosi, curatore della mostra: “Rinnovata nei contenuti e delle modalità di fruizione” sono sue parole “Un viaggio alla scoperta dell’anima creativa di Fabriano e della sua “Genius Loci” guidati dagli elementi della natura: l’acqua che forma la carta, il fuoco che alimenta la metalmeccanica, l’aria che porta innovazione e la terra che è fonte di ispirazione e creatività”.

“Siamo qui ancora con l’orgoglio di mostrare come il territorio di Fabriano riesca ad esprimere, nonostante tutte le difficoltà, una capacità creativa fuori dal comune – ha dichiarato Federica Capriotti, presidente del Comitato Territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona e co-ideatrice della mostra – Ed è proprio questa parola, creatività, che abbiamo scelto per rinnovare la nostra mostra nella forma e nei contenuti. La nostra idea è che questa mostra diventi il cuore pulsante della nostra città, un luogo di aggregazione e di confronto, aperto alle aziende, alle scuole, ai giovani, alle associazioni che operano in vari settori, alla cittadinanza. Un luogo dove si respira il passato, si ammira il presente e si progetta il futuro”.

All’interno dei locali di BPER Banca ritrovata dunque la passione creativa che gli imprenditori fabrianesi si sono tramandati nel tempo e racconta e tramanda questo luogo straordinario, dove l’arte dell’artigianato da secoli incontra l’impulso verso il futuro dando forma all’industria. Un viaggio per scoprire l’anima creativa di Fabriano e la sua “Genius Loci” guidati dagli elementi della natura dove acqua forma la carta, il fuoco alimenta la metalmeccanica, l’aria porta innovazione e la terra è fonte di ispirazione e creatività. Aziende storiche e moderne mostrano il passato, il presente e aprono finestre sul domani.

La mostra è promossa da Confindustria Ancona e organizzata dall’Associazione Il Paesaggio dell’Eccellenza ETS in partnership con Fondazione Aristide Merloni, Associazione per lo sviluppo dell’Appennino Umbro-Marchigiano e Associazione Culturale PepeLab, con il contributo di BPER Banca”.

Creativity in Fabriano, che rimarrà aperta fino al 30 marzo 2024, si avvale del sostegno della Regione Marche – Assessorato alla cultura e di numerosi e importanti patrocini: AIPAI – Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico e Industriale, ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, Camera di Commercio delle Marche, Comune di Fabriano, Comune di Sassoferrato, Comune di Genga, Comune di Cerreto D’Esi, Fondazione Fedrigoni Fabriano, Museimpresa -Associazione dei musei e archivi d’impresa italiani, Provincia di Ancona, Save Industrial Heritage, Symbola – Fondazione per le qualità italiane, Lares toscana.

