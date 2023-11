Connessioni internet: perché la fibra batte tutte le altre opzioni

Internet è un nostro fedele compagno: lo utilizziamo per fare shopping, per leggere le comunicazioni via email, per intrattenerci con video streaming o chiacchierare con gli amici tramite social. Essendo alla base della nostra quotidianità, a casa cerchiamo una connessione veloce e performante a prezzi competitivi.

Una delle migliori opzioni attualmente disponibili? Sicuramente l’ADSL è stata messa da parte favorendo invece la fibra in variante FWA o ottica. Se state pensando di scegliere questa tipologia di abbonamento, potete ricercare la migliore fibra per casa su ComparaSemplice dove sarà possibile individuare prezzi e soluzioni ad hoc, confrontando le diverse opzioni sul mercato.

Tipologie di connessione: quale scegliere per casa

Con l’aumento della dipendenza dalla connessione Internet per il lavoro, l’istruzione, l’intrattenimento e molte altre attività quotidiane, è importante selezionare un servizio che soddisfi le proprie esigenze. Le opzioni principali disponibili per la connessione a banda larga includono l’ADSL, la fibra ottica e la FWA, proviamo a capire nel dettaglio qual è la soluzione migliore e più performante.

ADSL

L’ADSL è stato uno dei primi tipi di connessione a banda larga disponibili ed è ancora ampiamente utilizzato in alcune aree, soprattutto dove la fibra non è ancora disponibile. La sua principale caratteristica è la velocità asimmetrica: la velocità di upload è notevolmente inferiore rispetto alla velocità di download. Questo può essere un ostacolo se si desidera utilizzare servizi che richiedono un upload veloce, come videoconferenze o il caricamento di grandi file. Il servizio può essere influenzato dalla distanza tra la casa e la centrale telefonica.

FWA

La FWA utilizza segnali radio per fornire una connessione Internet a banda larga. Questa opzione è spesso utilizzata in aree rurali o in luoghi dove l’accesso fisico alla fibra ottica o all’ADSL potrebbe essere limitato. È importante sapere che velocità e l’affidabilità possono variare notevolmente in base alla posizione e alle condizioni atmosferiche ma soprattutto attenzione alle tariffe che non sono sempre le più convenienti!

Fibra ottica

La fibra ottica è una delle opzioni di connessione Internet più avanzate disponibili oggi: utilizza cavi di ultima generazione per trasmettere dati a velocità incredibilmente elevate. Uno dei plus è la simmetria della velocità, quindi upload e download sono generalmente paragonabili. La fibra è consigliata per una vasta gamma di attività online, inclusi streaming, gaming, telelavoro e videochiamate risultando molto affidabile e meno soggetta a interruzioni rispetto ad altre opzioni.

Non tutte le connessioni a fibra sono uguali: la FTTH è la più pura e collega direttamente casa ed internet, è la più performante ma spesso anche la più costosa per la realizzazione. La FTTC è invece quella che comunemente troviamo negli abbonamenti e permette alle case di collegarsi tramite un filo di rame con l’armadio di strada dove arriva la linea fibra diretta.

La velocità di navigazione con fibra può essere misurata tramite appositi strumenti, la maggior parte degli operatori offrono sul proprio sito la possibilità di scegliere e analizzare la propria zona così da comprendere se risulta coperta e quali performance offre.

Come accennato, ci sono degli elementi che possono influenzare la rapidità e la stabilità: esistono però delle soglie tecniche che devono essere mantenute per contratto e che quindi potranno tutelarvi in caso di necessità.

La situazione fibra ottica in Italia

Secondo quanto dichiarato dagli abbonamenti, oltre il 56% delle connessioni internet con abbonamento in Italia rientra tra le opzioni “vecchie” come l’ADSL e legate a cavi ormai obsoleti. Perché? Mentre si parla di introdurre e fornire la linea 5G sul territorio favorendo la diffusione di connessioni più performanti in zone remote, la verità è che le opere per introdurre la fibra sono ancora limitate e poco diffuse.

Le zone con una effettiva copertura di fibra in Italia sono basse, questo dato si riflette in una percentuale inferiore al 20% per la scelta dell’abbonamento. Se confrontiamo la nostra nazione con gli altri Stati OCSE ci rendiamo conto di essere un passo indietro: tra questi 36 Paesi la fibra sfiora il 40%!

Ma quali sono le nazioni che utilizzano con più frequenza il collegamento con fibra ottica? In cima alla lista c’è la Corea del Sud con un 88%, seguita dal Giappone che sfiora l’5%. Terzo gradino del podio per gli USA che superano il 20%.

Non pensiamo all’Italia come uno dei più arretrati: a livello di OCSE si posiziona al quarto posto, seguita poi da Germania e Belgio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it