Ai campionati assoluti di bocce il recanatese Leonardo Stacchiotti conquista il titolo italiano

BERGAMO – Il recanatese Leonardo Stacchiotti, 30 anni compiuti venerdì scorso, tesserato con la Bocciofila Montesanto di Potenza Picena è il nuovo campione d’Italia individuale di bocce nella specialità della raffa. Il titolo è arrivato domenica 19 novembre al termine di un weekend per lui indimenticabile, quello dei campionati italiani assoluti disputatisi a Bergamo.

Stacchiotti, grande giocatore di raffa, numero uno delle Marche nelle classifiche complessive del 2023, ma anche studente specializzando in psicologia clinica, era partito per Bergamo con tante ambizioni, ma certamente non da favorito numero uno della competizione, visto il campo dei partecipanti che annoverava campionissimi di fama internazionale e campioni del mondo in carica o ex. Tuttavia l’andamento della stagione lasciava ben sperare. Tante vittorie individuali e di coppia, tanti bei piazzamenti, tanti punti in classifica e un buonissimo campionato a squadre di serie A2 con la maglia della Pamperduto Montesanto.

A Bergamo tutti i tasselli si sono magicamente composti regalando a Leonardo Stacchiotti una vittoria splendida che riporta le Marche sul tetto nazionale individuale delle bocce. Intensa la giornata di sabato in cui Stacchiotti ha superato il girone di qualificazione per poi affrontare nei quarti di finale il suo amico e spesso compagno nelle gare di coppia Luca Sabbatini, altro giovane atleta della Montesanto. Un derby fratricida che vedeva Stacchiotti avere la meglio per 9-4. In semifinale, poi, l’atleta recanatese batteva per 10-4 il cremonese Roberto Visconti qualificandosi per la finale di domenica mattina contro un altro fortissimo lombardo, Pietro Zovadelli della Arcos Brescia. Stacchiotti iniziava bene e acquisiva un vantaggio che riusciva a conservare con scelte tattiche intelligenti fino alla fine, chiudendo con un punteggio apparentemente netto (10-4) una partita in realtà equilibrata che avrebbe potuto concludersi in parità fino all’ultima boccia lanciata da Zovadelli.

Leonardo Stacchiotti si laureava così campione d’Italia individuale come in passato un altro recanatese illustre come Mirko Savoretti e come il suo compagno di squadra nella Montesanto Luca Petrelli nel 2007.

“Sono tante le persone a cui vorrei dedicare il titolo – ha detto Leonardo Stacchiotti dopo la gara –. I miei amici con cui ho condiviso il percorso da giocatore fin da juniores conquistando importanti titoli giovanili, i compagni di squadra, i dirigenti e soci della Montesanto, la mia fidanzata. Un pensiero va anche a un mio amico che non c’è più e che si chiamava Leonardo come me, ma che per tutti noi era “Mastro””.

Quello di Stacchiotti, che oltre a giocare è anche un dirigente della FIB Marche come consigliere regionale in quota atleti, è l’ennesimo titolo per la nostra regione nell’anno 2023 che ha visto le Marche conquistare allori mondiali, europei e italiani sia assoluti come in questo caso, sia juniores, sia paralimpici.

