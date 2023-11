Martedì alla Biblioteca di Mondolfo spettacolo con Giulia Bellucci e Chiara Cruciano

MONDOLFO – Per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si festeggia in tutto il mondo il 25 novembre, la Biblioteca Comunale Bernardino Genga di Mondolfo, martedì 21 novembre alle ore 21.00, ospiterà lo spettacolo Donne du du du, scritto e interpretato dall’attrice Giulia Bellucci, che sarà accompagnata dalla musicista Chiara Cruciano alla chitarra e voce. La serata è organizzata da Biblioteche CoMeta, il Comune di Mondolfo e la Commissione Donne Elette, composta dalle consigliere del Comune di Mondolfo.

Donne du du du è uno zibaldone di pensieri, musica e parole intorno (dentro e fuori) la figura della “Donna”. Una riflessione teatrale/musicale su cosa significhi essere donna oggi e varie divagazioni sul tema, in una sorta di mosaico di voci e storie diverse ma assonanti. Per sorridere ma anche no, per comprendere le differenze, le difficoltà, e quanto a volte possa essere difficile ascoltarsi e capirsi a pieno. Lo spettacolo si soffermerà anche sulla violenza che a volte le donne devono subire, farà parlare le storie, per ascoltare senza tabù o retorica le esperienze di chi le ha vissute. Per dare loro voce e farle volare alto. Perché la comprensione e la conoscenza sono il primo passo verso il cambiamento. Un recital in cui le storie lette o recitate si alternano ai brani musicali, in un racconto avvolgente e vario senza soluzione di continuità.

Giulia Bellucci è un’attrice teatrale, tiene laboratori teatrali per adulti, ragazzi e bambini presso nu-merose associazioni, scuole ed enti pubblici e privati.

Chiara Cruciano è laureata in Discipline Musicali presso il Conservatorio di Foggia ed è docente di chitarra.

La partecipazione all’incontro è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Info: Biblioteca Comunale “Bernardino Genga” – Corso della Libertà, 34 – Mondolfo – tel. 0721 939290, cel. 3517340503 – e-mail: biblioteche.cometa@gmail.com – www.sistemabibliotecariocometa.it

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it